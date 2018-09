Végre bárki megtudhatja, mennyit is youtube-ozik

Mostantól a Youtube mobilapplikáció felhasználói láthatják az elmúlt hetük statisztikáit, azaz, hogy percre pontosan mennyi időt töltöttek a program használatával.

A vállalat célkitűzése, hogy felhasználói mentális egészségük fenntartása érdekében tisztában legyenek azzal, mennyi időt töltenek el videók böngészésével és megtekintésével. A speciális menüpontban az elmúlt heti adatok mellett a youtube-ozók megtekinthetik az aznapi és előző napi statisztikáikat is, továbbá napi átlagukat. A Beállítások menüpontban ezentúl akár figyelmeztető értesítéseket is küldhetnek maguknak a videózás szüneteltetéséről. A Google ezt a projektet természetesen nemcsak videómegosztójára, hanem más alkalmazásaiba is fontolgatja beépíteni.

Beállítható értesítések

Azt viszont sajnos a Youtube statisztikái nem jelzik, mennyi időt töltenek felhasználói reklámok megtekintésével. A kaliforniai óriásvállalat nemrég bejelentette, hogy mostantól bármely videófeltöltő jogosult arra, hogy aktiválja csatornáján az átugorhatatlan, akár 20 másodperces hirdetéseket. Ez számukra extra bevétellel, ám a felhasználók számára legtöbb esetben bosszúsággal jár. Bár hasonló hirdetésekre eddig is volt példa, már akár hat, tizenöt és húsz másodperces kihagyhatatlan reklámokat is bevethet a videófeltöltő.

ÉKN

