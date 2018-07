Vécsei: 50, 100 és 200 az ifi Eb-n

A tavalyi, netánjai ­tizenegy aranyérem után a helsinki junior Európa-bajnokságra is szép reményekkel érkezett meg hétfőn a magyar úszóválogatott, Petrov Iván szövetségi kapitány a mostani kontinensbajnokság előtt így fogalmazott:

„Nyilvánvaló, hogy a ­tavalyi produkciót az idén nem tudjuk megismételni. Ugyanakkor hat-hét aranyéremben így is nyugodtan gondol­kodhatunk. Milák Kristóf, Késely Ajna, Kalmár Ákos személyében klasszis versenyzőink vannak, és akkor még ott van a szintén éremesélyes Zombori Gábor, Berecz Blanka, Nagy Réka, Huszti Dávid. Rajtuk kívül pedig olyan lendületes fia­taljaink vannak, mint a ­tizenöt esztendős Kós Hubert, aki már most jó időre képes.”

Edzőjével

Bár a kapitány nem tett említést a 26 fős magyar csapat minden tagjáról, de Finnországban a magyar színeket a Miskolci VSI versenyzője, Vécsei Réka is képviseli, akit klubedzője, Sajgó László is elkísért.

A most 16 éves miskolci sportoló tavalyi eredményei, az ifjúsági olimpián, 200 m mellen elért ezüstérme, a junior Európa-bajnokságon a 4×100 m vegyes váltóval szerzett ezüstje, és a szintén Eb-s 5. helye, 100 m mellen, szép „névjegykártya” a finnországi kontinensbajnokság előtt.

– Réka volt már Eb-n, most is itt van, és remélhetőleg jelen lesz jövőre is, hiszen ő még egy év múlva is ehhez a korosztályhoz tartozik. Sajnos, a mostani versenyre való felkészülését több alkalommal is betegség hátráltatta, megfázással küszködött, de reméljük, hogy ennek nem lesznek nyomai – mondta Sajgó László, aki arra a kérdésre, ha a gondok ellenére sikerülne megúsznia tanítványának a saját legjobb idejét, az mire lehetne elég, ezt válaszolta: – A döntőre. Hogy azon belül hová, azt majd a számok előfutamai során lehet látni, amikor körvonalazódik, hogy ki milyen formában érkezett az Eb-re.

Vécsei Réka programja

Vécsei Réka három mellúszószámban áll rajthoz az Eb-n, 50, 100 és 200 méteren. És ha minden jól megy, akkor a kontinensbajnokság mind az öt napján versenyez. Ugyanis az 50 leány mell előfutamaira ma délelőtt kerül sor, délután az elődöntőkre, este pedig a döntőre. Holnap 200 méter mellen előfutam vár rá, és délután rendezik az elődöntőket, és ha sikerül a fináléba kerülnie, akkor pénteken este is megméreti magát ebben a számban. Szombaton délelőtt a 100 méter mell előfutamait tűzték műsorra, aznap délutánra pedig az elődöntőket, ennek a számnak az éremosztó futamát pedig vasárnap este bonyolítják le.

ÉM-BCS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA