Vb-2018 – Rekorderekhez csatlakozott Kane

A panamaiak elleni 6-1 előtt háromszor nyert 3-0-ra: a lengyelek és a paraguayiak ellen 1986-ban, illetve a dánokkal szemben 2002-ben.

A triplázó Harry Kane a második angol játékos, aki gólt szerzett az első két mérkőzésen világbajnokságon: előzőleg Ron Flowers a magyaroknak és az argentinoknak lőtt egy-egy gólt tizenegyesből az 1962-es chilei tornán.

Abban is a második Kane, hogy egymás utáni két találkozón többször is eredményes volt, a panamaiak elleni három gól előtt a tunéziai kapuba kétszer talált be a nyitómérkőzésen. Előzőleg Gary Lineker a lengyelek ellen háromszor, a paraguayiakkal szemben pedig kétszer volt eredményes 1986-ban a harmadik csoportmérkőzésen, majd a nyolcaddöntőben.

Mesterhármast Kane előtt Geoff Hurst ért el az NSZK elleni 1966-os döntőben, illetve Lineker 1986-ban.

Érdekesség, hogy az angolok valamennyi megítélt büntetőjüket – szám szerint tízet – értékesítették a világbajnokságokon – természetesen a tizenegyes párbajokat nem számítva.

A Nyizsnyij Novgorodban rendezett vasárnapi mérkőzésen Felipe Baloy szépített, így ő szerezte Panama első gólját a vb-történelemben.

– MTI, Gyuricza Róbert –

