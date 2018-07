Vb-2018 – Dalic: büszkévé akarjuk tenni a nemzetet

“Mindannyiunknak életünk legkiemelkedőbb eseménye lesz a finálé, a legnagyobb meccsen, labdarúgó-világbajnokság döntőjében szerepelni, melyet az egész világ néz, még akkor is ha néhányan már játszottak a Bajnokok Ligája döntőjében” – mondta a hivatalos sajtótájékoztatón az 51 éves szakvezető. “Élvezni kell a helyzetet és ki kell adni magunkból mindent. Ha ez így lesz, akkor büszkévé tesszük a nemzetet, és így akár a vereséget is méltósággal viselhetjük el. Nyerünk vagy vesztünk, eget rengető esemény lesz a döntő Horvátországban, ez erőt ad nekünk és motivál bennünket. Akármi is történik holnap, büszkék lehetünk arra, amit eddig elértünk”.

Dalic nem kívánt a múlttal foglalkozni, mint kifejtette, annak semmi jelentősége egy vb-döntő előtt, hogy a két válogatott eddigi öt egymás elleni mérkőzésén még nem nyertek. Az első három találkozón – köztük az 1998-as vb-elődöntőben – francia siker, míg a legutóbbi két összecsapáson döntetlen született. Modric szintén úgy fogalmazott, nem akar a múltról beszélni, csakis a jövő, a vasárnapi meccs érdekli.

A szakember játékosai fizikai állapotát firtató kérdésre úgy reagált, hogy bár sokan bajlódnak kisebb sérüléssel, azaz nem százszázalékosak, mindenki tudja, mekkora a tét. Így mindenki készen fog állni a megméretésre, illetve a cserepadon is egytől egyig olyan játékosai vannak, akiket bátran bevethet, ha a kezdőből valaki nem bírja folytatni a mérkőzést.

A horvátok az egyenes kieséses szakaszban mindhárom találkozójukon hosszabbításra kényszerültek, ami azt jelenti, hogy egymeccsnyi játékidővel több van a lábukban. Dalic elárulta, a pénteki edzésen öten nem vettek részt, mert nem tréningre volt szükségük, hanem pihenésre.

“Tisztelet és bizalom” – nyilatkozott röviden a játékosaihoz fűződő viszonyáról Dalic. “Ezen alapszik a kapcsolatunk, ez kovácsolt minket egységessé. Egyeztetek a futballistákkal, de a végső döntés persze az enyém”.

A Real Madrid középpályását is megkérdezték, hogy Dalic mit tett hozzá a válogatotthoz tavaly októberi kinevezése óta.

“Nyugodtságot hozott és visszaadta az önbizalmunkat. Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagyszerű” – mondta Modric.

Az angolok elleni elődöntőben a győztes gólt szerző Mario Mandzukicról úgy nyilatkozott Dalic, hogy olyan elitjátékos, aki minden meccsen mindent kiad magából a pályán, ezért állta meg a helyét valamennyi csapatban, amelyben futballozott. Szerinte minden klubnak, minden edzőnek kell egy ilyen játékos a csapatába. Modric pedig azt mondta a Juventus támadójáról, hogy karaktere és harcossága magával ragadó, így különös örömmel töltötte el, hogy ő szerezte a horvát válogatott történetének eddigi legfontosabb találatát, mert nagyon rászolgált erre.

Modricot az Aranylabdáról is faggatták:

“A válogatottra koncentrálok, nem az Aranylabdára. Persze kedves és jóleső érzés, hogy az esélyesek között emlegetnek, de nincs rá befolyásom, ki kapja a díjat. Ráadásul nem prioritás számomra egy egyéni elismerés”.

A francia-horvát döntő vasárnap – magyar idő szerint – 17 órakor kezdődik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.

– Gergelics József, MTI –

