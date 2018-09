Vattacukor, kalandjáték, élő tehetségkutató show Miskolcon

Egész napos szabadtéri rendezvénnyel, a korábbi évek megszokott programjai mellett sok újdonsággal indult vasárnap az évad a Miskolci Nemzeti Színházban.

Délelőtt a Déryné-kertben kalandjáték és óriásszínező várta a gyerekeket.

A színpadon musicalmesék, a színház zenekar koncertje és a Miskolci Balett műsora szórakoztatta a közönséget.

Idén is lehetett vezényelni a színház zenekarát, megnyílt a Selfie-Pont és bárki készíthetett fotót a színművészekkel.

Este pedig különleges show-val készült a szervező csapat, végül a falakat fényfestés díszítette.

Különleges fődíj

A népszerű tehetségkutató mintájára Miskolc’s Got Talent címen játékos versenyt hirdetett meg évadnyitóján a színház. A vetélkedőre három kategóriában – színház, zene, tánc – várták a 14 évnél idősebb jelentkezőket, akiknek augusztus 29-én volt az előválogatója. Ide videós bemutatkozó anyagot is kértek. Az előválogatás után behívott versenyzők a Nagyszínház színpadán igazi közönség előtt mutathatták meg magukat. A produkciókat színészekből álló szakmai zsűri értékelte. A három kategória győztesei egyedülálló lehetőségként bekerültek a Miskolci Nemzeti Színház 2018-2019-es évadának musical bemutatójába, a Hello, Dolly!-ba.

ÉM-DA

