Vászonra szült női lélek: kiállítás nyílt Kazincbarcikán

Őt követően Dugas Erika szólt, aki elmondta: rendkívül szerencsés, hogy két édesanyával áldotta meg a sors, így a kiállítást a nemrégiben elhunyt szülő emlékének és a pótédesanyjának ajánlotta. A művész néhány éve kezdett el alkotni, így ismerkedett meg a selyemfestéssel, amit autodidakta módon tanult meg.

Szívesen dolgozik akrillal, akvarellel és olajjal is. Folyamatosan képzi magát, elvégezte a jobb agyféltekés rajzolás technikáját, és a mandalafestést is elsajátította, emellett pedig több alkotótáborban is részt vett. Dugas Erika ma már egy saját galériát működtet Miskolcon, ahol foglalkozásokat is tart az érdeklődőknek. A tárlat május 4-éig tekinthető meg.

– ÉM –

