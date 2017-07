Vastagabb keret a DVTK-tarcsinak

A labdarúgó NB III augusztus 13-i rajtjára készülő Diósgyőri VTK tartalék együttese új edzővel kezdte az idényt. Kriston István az U17-es gárdától került a csapathoz, azok után, hogy az eddigi tréner, Sütő Szilárd, aki az utánpótlás szakmai igazgatójaként dolgozik a DVTK-nál, a megnövekedett feladatai miatt nem tudja ellátni a tarcsi melletti edzői teendőket. A piros-fehérek NB III-as gárdájának új trénere pályaedzőként már belekóstolt a felnőttek világába, hiszen amikor Vitelki Zoltán két alkalommal is beugró szerepet vállalt az NB I-es csapat mellett, Kriston István mindkétszer pályaedzőként segített neki. Hogy mennyire komolyan veszi ezt a szakmát a tarcsik új trénere, azt jelzi: jelentkezett az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA Pro-licences tanfolyamára, ahová felvételt is nyert, és ennek sikeres elvégzése esetén a megszerezhető legmagasabb edzői végzettséggel rendelkezik majd.



Előrelépés

– Előrelépésnek számít – válaszolta azon kérdésünkre Kriston István, hogy az edzői ranglétráján ez a megbízatás hová sorolható. – Ez egy lépcsőfok az edzői karrieremben. A DVTK második számú csapatánál dolgozni számomra megtiszteltetés, és ez engem arra ösztönöz, hogy még jobban dolgozzak, ha már ilyen kitüntető figyelemben, felkérésben volt részem. Igazából ez lesz a belépőm a felnőtt világba, mert bár csapatunkat sok ifjúsági korú játékos alkotja, de többségében felnőtt csapatok ellen, felnőtt bajnokságban, és a harmadik vonalban lépünk majd pályára hétről hétre.

A DVTK tartalék a korábbi időszakban egyfajta átmenetet képzett az U19-es korosztály és a felnőtt együttes között, és többnyire az volt jellemző, hogy a hétközi edzéseken csak néhány játékos vett részt, mert azok, akik pályára léptek, vagy a felnőtt kerettől érkeztek, vagyis fentről jöttek le játszani, vagy az U19-től érkeztek felfelé.

– Ebben az évadban ez másképp lesz, 16–18 mezőnyjátékossal és 2 kapussal dolgozunk majd a hétközi edzéseken, mivel az U17-es és az U19-es csapatoktól is kiemeltünk néhány fiatalt. A cél minden kerettagunkkal kapcsolatban az, hogy felkészítsük őket az NB I-es felnőtt futballra – mondta Kriston István, aki arra a kérdésre, hogy érzékelése szerint mennyire jelent manapság rangot a fiatalok számára az NB III-ban, a tartalékban játszani, így felelt: – Úgy vettem észre, hogy annak tartják. Korábban, évekkel ezelőtt ez talán még nem így volt, de ezek a fiatalok, akik itt vannak velünk, tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ez a felnőtt csapat előszobája, aki itt jól szerepel, az előtt kinyílik az NB I-es csapat öltözőjének ajtaja.



A keretről, célokról

Az NB III-as DVTK tartalék keretét jelenleg Konyecsik Ferenc és Málik Mihály kapusok, valamint Bárdos Bence, Géringer Tamás, Szalóczy Dávid, Molnár Martin, Jambrich Sámuel, Kitl Krisztián, Mertse Ábel, Kacsó Attila, Szabó II. Balázs, Lakatos László, Korbély Kristóf, Szabó I. Balázs, Vitelki Balázs, Galambosi Máté, Orosz Marcell, Gantner Bence, Farkas Marcell, Ivánka Patrik, Bodnár Dominik, Fazekas Máté, Gergely Ákos és Géringer László mezőnyjátékosok alkotják. Ezek a fiatalok a heti öt edzés mellett havi hat alkalommal, a reggeli órákban plusz képzéseken is részt vesznek. Ezeken a kiscsoportos, 12–14 fős foglalkozásokon 4-5 edző is foglalkozik velük, és ezek az alkalmak az egyéni fejlesztésről és posztképzésről szólnak.

És, hogy milyen céllal vág neki az NB III-as bajnoki idénynek a Diósgyőri VTK tartalék?

– A csapat szereplését tekintve a cél a biztos bennmaradás. A másik cél pedig az, hogy minél több fiatalnak játéklehetőséget tudjunk adni, és hogy ezáltal a fejlődésüket szolgája ez a bajnokság – válaszolta Kriston István, aki arra a kérdésre, hogy mennyire nyitott ez a keret, változhat-e, így felelt: – Természetesen igen. Klubon belül mind a két irányba. Ide fel is lehet kerülni az utánpótláscsapatokból, és innen is fel az első csapathoz. Külső irányban sem zárt, elvileg érkezhetne hozzánk más klubtól is fiatal tehetség, de mi elsősorban abban vagyunk érdekeltek, hogy a saját nevelésű, tehetséges játékosainkat szerepeltessük, amellett, hogy azoknak is játéklehetőséget adunk, akik az NB I-es gárda tétmérkőzésein valamiért nem jutnak szóhoz.

– Berecz Csaba –

A DVTK tartalék felkészülési mérkőzései

Július 15. (szombat), 10.30: Eger SE – DVTK tartalék

Július 19. (szerda), 17.00: MFK Roznava (szlovák) – DVTK tartalék

Július 22. (szombat), 10.30: Kazincbarcikai SC – DVTK tartalék

Július 29. (szombat), 10.00: DVTK tartalék – FC Tiszaújváros

Augusztus 1. (kedd), 18.00: Cigánd SE – DVTK tartalék

