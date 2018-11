Vascsővel, lapáttal és karddal támadtak Ózdon

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa változatlanul hagyta azoknak a vádlottaknak a büntetését, akik vascsővel, lapáttal, karddal támadtak haragosaikra Ózdon.

Berúgták az ajtót

A vádlottak ügyében az Ózdi Járásbíróság 2018 májusában hirdetett ítéletet, mely szerint 2016. január végén az ittas állapotban lévő vádlottak egy korábbi nézeteltérés miatt úgy döntöttek, hogy revansot vesznek, és megjelentek a sértett farkaslyuki lakásánál. Az IV. rendű vádlott kezében egy kard, míg a többiek kezében vascső, illetve lapát volt. Valamennyien bementek az udvarra, a ház ablakait betörték, majd az I. rendű vádlott berúgta a bejárati ajtót és a házban tartózkodó nőt a vascsővel az oldalán megütötte.

A támadás zajára hazaérkezett a sértett férfi, akit a támadók eredetileg is kerestek, és akire a vádlottak az udvaron azonnal rátámadtak és a kezükben lévő eszközökkel a fején, majd testszerte ütötték. A megtámadott család védelmére érkezett a harmadik sértett a helyszínre, azonban ő is egyhamar a támadás kereszttüzébe került: őt is ütni, rugdosni kezdték. Erre a férfi menekülőre fogta, és elfutott ugyan a helyszínről, azonban a IV. r. vádlott utána futott, és a kezében lévő karddal a feje felé csapott. A sértett az ütés elől ugyan elhajolt, így nem szerzett súlyos fejsérült, viszont a IV. r. vádlott a száján így is megvágta őt.

A vádlottak ennyivel még nem elégedettek meg, és mivel még mindig dolgozott bennük az adrenalin, no és az alkohol, így aztán ezt követően átmentek egy másik személy lakásába, ahol az éppen ágyban fekvő sértettet az I. r. vádlott egy vascsővel többször megütötte. A támadás talán még tovább is tartott volna, és akár tragédia is lehetett volna a vége, annak a kiérkező rendőrök vetettek véget. A bántalmazás következtében három sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A bíróság garázdaság bűntette és testi sértés bűntette miatt az I., a II. r. és a III. r. vádlottakat letöltendő börtönbüntetésre, míg a büntetlen előéletű IV. r. vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte; és rendelkezett a szamuráj kard, a vascsövek és a lapát lefoglalásáról is. A büntetés kiszabásakor valamennyi vádlott esetében enyhítő körülmény volt, hogy a sértettek megbocsátottak, míg súlyosító körülményként vették figyelembe, hogy a cselekményt ittas állapotban, többen együtt követték el.

Helyes volt a döntés

A vádlottak és védőik az elsőfokú bíróság döntése ellen enyhítés érdekében fellebbeztek, míg az ügyész súlyosítás érdekében nyújtott be fellebbezést. A másodfokú bíróság indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság döntése helyes, ezért azt helybenhagyta. Az ítélet jogerős, ellene további fellebbezésnek nincs helye.

ÉM

