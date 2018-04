Vasas vs. Mezőkövesd – Megint hatpontos csata jön

A matyóvárosiak a bajnokság 27. fordulója keretében a Szusza Ferenc stadionban 17 órától vívnak úgynevezett hatpontos találkozót. A fővárosiak sereghajtók, 26 ponttal a 12. helyen állnak, míg a sárga-kékek 27 ponttal rendelkeznek és ezzel a 11. fokozaton tanyáznak. Mindkét alakulat kiesőjelölt, és ettől a státusztól érthetően minél előbb meg akar szabadulni. A tét óriási, a csapatok ennek megfelelően készültek a „rangadóra”. Siroki Krisztián technikai vezető elárulta, hogy a vendégek ezúttal tiszta fehérben veszik fel a küzdelmet a piros-kékekkel.

Élet-halál

– Bárki bármit mond, ez a találkozó sem fontosabb a többitől, legalábbis mi ezt valljuk – kezdte Tóth László, a kövesdiek vezetőedzője. – Akkor is ezt mondanánk, ha nem a Vasassal csapnánk össze és itt jegyezzük meg, hogy egyelőre nem tudhatjuk azt sem, hogy mit játszanak a riválisaink. Az tény, hogy egy győzelem mindenkin sokat lendíthet a pontvadászat hajrájához közeledve, amikor már élet-halál harc folyik az együttesek között.

A szakvezetőnek ezután elmondtuk, hogy a Videoton elleni, múlt heti hazai összecsapást követően Tállai András, borsodi klubelnök így vélekedett: három bravúr kell a megkapaszkodáshoz.

– Osztjuk ezt a nézetet, de kérdés, hogy mit tartunk bravúrnak – folytatta a tréner. – Az idegenbeli sikert, vagy az otthoni győzelmet, vagy a hasonszőrűek elleni pontokat? Nehéz kenyér ez, mert számolgatni, osztani-szorozni kellene, mi pedig ezt köztudottan nem szeretjük, mert nem vagyunk matematikusok, a labdarúgással foglalkozunk és nem a számtannal.

A mezőkövesdiek korábban többször is ikszeltek a Vasas ellen, ez jót jelenthet, illetve Tóth László szavait idézve a múltból nem lehet sem megélni, sem meríteni:

– Most új helyzet van és új meccs következik. A statisztika hűvös, nem mutatja csak a tényeket, a mögöttes dolgokról nem árulkodik. Mi úgy készülünk, hogy a legjobb arcunkat, a legjobb tudásunkat akarjuk nyújtani, a többi pedig a pályán dől el.

Gólok kellenének

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a taktika, ezáltal a hadrend változni fog-e a Videoton elleni mérkőzéshez képest és ezt a választ kaptuk:

– Szeretnénk támadni, és mindenképpen gólt, sőt inkább gólokat szerezni. Utóbbi egyébként nem felállás kérdése, a kaput be lehet venni akkor is, ha öt védőt nevezünk meg egy sorba. A múltkori 0-0 ellenére elárulom, hogy a Videoton ellen is győzelem­re ját­szot­tunk és most is ez lebeg a szemünk előtt. A találkozókon egy, vagy három pont szerezhető, azaz mindkét esély benne van a kalapban. A lehetőség adott, „csak” élni kell vele.

A vendégeknél mindenki egészséges, így a Tóth L.-Kuttor szakmai párosnak kellemesek a gondjai, „csak” azon kell töprengeniük, hogy kiket jelöljenek, illetve kiket hagyjanak ki a táncból.

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett csapata: Dombó – Farkas D., Hudák, Katanec, Vadnai – Iszlai, Mlinar – Koszta, Bognár I., Cseri – Novák.

