Vasas vs. Mezőkövesd – Az egy, már elveszettnek gondolt pontot Pillár jó fejessel találta meg

Az 5. forduló keretében a két gárda a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionban találkozott. Az alakulatok közötti, legutóbbi – a bennmaradás szempontjából téttel már nem bíró – meccs 1-1-re végződött, és a vendégek azt hangsúlyozták, hogy hasonló eredménnyel ezúttal is elégedettek lennének. Gohér nem tudta vállalni a játékot, helyére Szalai A. került, míg Szelest „visszacserélte” Pillárra Radványi Miklós (és amint az a 90. percben kiderült: jól tette).

Vendégziccer

Az első lehetőség Cseri előtt adódott, a középpályás azonban gyatrán fejezte be lehetőségét, majd a labda a két 16-os között pattogott. A kövesdiek játékát Keita fogta össze, s az látszott a vendégeken, hogy számukra első a biztonságos védekezés. Kiegyenlített játék folyt a pályán, sem az iram, sem a színvonal nem volt eget verő. A Vasas semmit nem mutatott, tanácstalanul járatta a labdát, míg a vendégkontrák magukban hordozták a veszélyt.

Koszta előtt is

A sárga-kékek vezették az első félidő legígéretesebb akcióját, ekkor Farkas D. már megcsinálta a nehezét, a jobb oldalon több csellel az ötösig verekedte magát, de átadása nem jutott el a ziccerben lévő Strestik elé. Később Koszta és Remili előtt is felcsillant az esély, de a hálók nem rezdültek. Néhányszor Tujvelnek is akadt munkája, a lövéseket és a beíveléseket azonban rendre biztos kézzel ölelte magához.

A szünet után felgyorsultak az események. Először a szorgalmasan robotoló Keitát kellett ápolni, majd a Vasas trénere cserére határozta el magát és beküldte a mindig veszélyes Kulcsárt.

Jól cserélt

A támadó meg is hálálta mestere döntését, közelről védhetetlen gólt szerzett. A fővárosiak ezt követően megpróbálkoztak a találkozó eldöntésével, de második találatuk elmaradt. A borsodiak mestere a tőle már jól megszokott módon avatkozott játékba: csereként egymás után küldte be csatárait annak érdekében, hogy csapata kiharcolja az egyenlítő gólt. Viszont már-már úgy tűnt, hogy ez nem fog sikerülni, de akárcsak Debrecenben Hudák, a Vasas ellen is védő, nevezetesen Pillár egalizált. Akárcsak a hajdúságiakkal szemben, most szintén szöglet után született meg a Mezőkövesd gólja (amelyről kár vitát nyitni, ugyanis régi nóta: az a gól, amelyet a játékvezető annak ítél, aztán majd a felvétel elemzésével nyilván a szakemberek is állást foglalnak). Kevéssel a lefújás előtt nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy ne 1-2-vel érjen véget a felsőháziak „rangadója”, a vendégek mégis elégedettek lehetnek az értékes ponttal, bár akkor sem járunk messze az igazságtól, ha azt is írjuk, hogy kettőt Újpesten hagytak.

Elégedettek lehetnek

A táblázatra pillantva a fürdővárosban leszögezhetik: öt forduló után eddig megtették azt, amit a szurkolóik elvártak tőlük.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Budapest, Szusza-stadion, 1700 néző. V.: Berke (Albert I., Georgiu).

Vasas FC: Kamenár (6) – Burmeister (5), Vaskó (5), Ristevski (5) – Szivacski (5), Vida (5), Berecz (5), Hangya (5) – Ádám M. (6), Murka (5), Remili (5). Vezetőedző: Michael Oenning.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Lázár (5), Hudák (6), Pillár (7), Szalai A. (5) – Tóth B. (5), Keita (6) – Farkas D. (6), Cseri (6), Strestik (6) – Koszta (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Csere: Remili helyett Kulcsár (7) az 54., Ádám M. helyett James (-) a 68., Keita helyett Baracskai (-) a 68., Lázár helyett Veselinovic (-) a 71., Murka helyett Gaál (-) a 74., Cseri helyett Majtán (-) a 79. percben.

Sárga lap: Hudák a 38., Ádám M. a 62., Kamenár a 82., Burmeister a 83., Majtán a 91. percben.

Gólszerző: Kulcsár (1-0) az 59., Pillár (1-1) a 90. percben.

Michael Oenning: – A mérkőzés nagyrészt úgy alakult, amire előzetesen számítottam: ameddig nem szereztünk gólt, addig sok energiát kellett befektetnünk abba, hogy irányítsuk a mérkőzést. Az első félidőben akkor adódott helyzete az ellenfélnek, amikor nem volt meg a megfelelő koncentrációnk, de a második félidőben már jól végezték a feladatukat a játékosok, ennek jeléül meg is szereztük a vezetést. A második gólt is be kellett volna rúgnunk, de így is lehozhattuk volna az összecsapást. A meccs fő momentuma az egyenlítés, ezt akkor tudjuk reálisan megítélni, ha megnézzük a tévéfelvételeket. Amennyiben nem volt bent a labda, a játékvezetőknek el kell gondolkodniuk azon, hogy jó munkát végeztek-e.

Radványi Miklós: – Győzelmet szalasztottunk el, ugyanis már az első félidőben eldönthettük volna a meccset. Különösen az első 45 percben játszottunk jól, ebben a szakaszban gólokkal vezethettünk volna. Tudtuk, hogy a Vasas hol sebezhető, úgy gondolom, a széleken többször is megvertük ellenfelünket, különösen a remekül játszó Farkas Dániel révén. Az egyenlítő gólunk után is volt lehetőségünk arra, hogy nyerjünk, de az egy pont így is nagyon értékes számunkra.

A gólok története

59. perc: Ádám M. végzett el szabadrúgást, majd Murka kiugratta a 16-oson belül Kulcsárt. A néhány perce beállt csatár átvette a labdát, majd az ötös jobb oldala közeléből, jobbal a jobb felső sarokba bombázott, 1-0.

90. perc: Strestik bal oldali szögletét Pillár 6 méterről fejelte kapura, a labdát Kamenár másodszorra kaparintotta meg. Berke rövid töprengés után, nyilvánvalóan az alapvonali asszisztens jelzésére (mely szerint a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon) középre mutatott, 1-1.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1

Ferencváros-Paksi FC 1-1

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2

Szombathelyi-Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1

Videoton FC-Debreceni VSC 1-0

A tabella:

1. Budapest Honvéd 5 3 2 – 10- 5 11 pont

2. Videoton FC 5 3 2 – 9- 4 11

3. Diósgyőri VTK 5 2 2 1 9- 8 8

4. Vasas 5 2 1 2 4- 4 7

5. Mezőkövesd Zsóry FC 5 2 1 2 6-11 7

6. Ferencváros 5 1 4 – 9- 4 7

7. Swietelsky Haladás 5 2 – 3 4- 8 6

8. Paksi FC 5 1 3 1 8- 7 6

9. Újpest FC 5 1 3 1 8- 8 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 5 1 2 2 8- 7 5

11. Debreceni VSC 5 – 2 3 2- 5 2

12. Puskás Akadémia 5 – 2 3 4-10 2

Az 6. forduló programja:

augusztus 17., csütörtök:

Ferencváros – Szombathelyi Swietelsky-Haladás 18.00

augusztus 18., péntek:

Debreceni VSC-Vasas FC 19.30

augusztus 19., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 18.00

Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Újpest FC-Diósgyőri VTK 20.30

szeptember 6., szerda:

Paksi FC-Videoton FC 19.30

