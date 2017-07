Vasas vs. DVTK – Remek rajtot vett Újpesten a Diósgyőr

A labdarúgó NB I 2017/18-as idényének 1. fordulójában, vasárnap este Vasas FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek Budapesten, az Újpest FC otthonában, a Szusza Ferenc Sta­dionban, ahol az angyalföldiek albérletben játszanak a Fáy utcai létesítményük megújítása idején. A két csapat számára semleges helyszínen, a hazai pálya hangulatának megteremtésében a ven­dégek jártak élen, a kb. 800 fős diósgyőri tábor aktívabb, hangosabb volt, mint a fővárosi.

Három bekerült

A két csapat közül a Vasasnak nem ez volt az új idényben az első tétmeccse, két mérkőzést már játszottak az Európa Ligában, a Beitar Jerusalem ellen, de az izraeli gárda kétszer is nyerni tudott a piros-kékekkel szemben a selejtező 1. fordulójában. A kétmeccses nemzetközi kupakaland második találkozójához képest három helyen változott a Vasas összeállítása, a kapus Nagy G. kimaradt, a gólvonalon Kamenar kapott lehetőséget, és Kulcsárnak és Vaskónak is csak a kispadon jutott hely, Simunek és Szivacski viszont ezzel összefüggésben kezdő lett. A Diósgyőr összeállítása nagy meglepetést nem hozott, az eltiltását ezzel a bajnokival letöltött Lipták helyén Tamás M. játszott belső védőként, és a négy új játékos közül három bekerült a kezdőcsapatba: Forgács bal oldali védőként, Óvári baloldali középpályásként, a görög Ioannidis pedig támadóként.

Vastagon a Diósgyőré

A három belső védővel játszó hazai gárdával szemben hamar előnyhöz jutott a DVTK, Vela használta ki a Vasas első hibáját, azt, hogy egy nem igazán jó beadásánál rosszul helyezkedett az őrzője. A piros-fehérek vezető góljuk után sem adták át a területet a Vasasnak, változatlanul igyekeztek feltolt védekezéssel a középpályán labdát szerezni, ha a pályaválasztó támadott. Ezt meglehetősen jól csinálták, leszámítva azt, hogy sok apró fault is becsúszott ebbe a taktikába, de a lényeg mégis csak az volt, hogy elérték céljukat, a piros-kékek nem kerültek Rados kapujának közelébe. A diósgyőri hálóőrnek az első játékrészben egyszer akadt védeni valója, a 20. percben, amikor Remili szabadrúgását hárította. Azonban azt megelőzően a Karannak volt egy veszélyes fejese a 16. minutában, majd a közel tíz perc múlva, Nono Villar szögletét követően Ioannidis fejesénél a Vasas kapusa nagy bravúrral védte a jobb alsó sarokra tartó labdát. Az első játékrész hajrájának végén Nono Villarnak volt még egy góllal kecsegtető lövése, továbbá egy ígéretes szabadrúgása, amivel együtt az első félidőt úgy összegezhetjük, hagy vastagon a Diósgyőré volt.

Kettős cserével

Aligha látszódott ez másképp a Vasas öltözőjében, ugyanis a fővárosi gárda szakvezetője kettős cserét hajtott végre: a védelem közepébe betette Vaskót, emiatt a hátsó alakzatból Burmeister egy sorral előrébb került, a csapatkapitány Remili helyett pedig Kulcsár folytatta. És emellett más felfogásban kezdett el játszani a piros-kék gárda, agresszivitásban feljöttek a Diósgyőr szintjére. Tíz perc elteltével diósgyőri oldalon is történt változtatás, támadósor-frissítés, de a játék képére, eredményességre ez ekkor még nem volt hatással, mert a Vasas birtokolta többet a labdát. Igaz, helyzeteket nem sikerült kidolgozniuk, egészen a 69. percig. Ekkor hozták össze a meccs első olyan akcióját, amit kapura lövéssel fejeztek be, ám Kleisz jó beadása után Kulcsár szúrkáját Rados védte. A válasz, a DVTK-nak a második félidőben kidolgozott első támadása azonban góllal ért véget, Makrai pontos beadására Szarka érkezett jól. A kétgólos előnyhöz jutott DVTK innentől kezdve még nyugodtabban játszhatott, és izgalomra, szépítésre csak Murka lövése adott okot. A hajrában negyedik új játékosát is pályára küldte Bódog Tamás szakmai igazgató, így Tóth B.-nek is kijutott a mecc­s utáni ünneplésből, ugyanis a DVTK sokkal jobb első félidei teljesítményével, masszív, fegyelmezett játékával teljesen megérdemelt győzelmet aratott, remek rajtot véve ezzel.

A DVTK a következő meccsét a Budapesti Honvéd ellen játssza szombaton Kispesten, mert bár a Diósgyőr lett volna ennek a meccsnek a pályaválasztója, de mivel a piros-fehérek nem találtak kiadó stadiont Miskolc közelében (a DVTK létesítménye épülőben van), ezért a pályaválasztói jog felcserélését kezdeményezték. Ebbe a Honvéd belement és a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága is áldását adta arra, hogy a 2. fordulóban a fővárosi Bozsik Stadionban mérkőzzenek meg a felek.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Vasas FC – Diósgyőri VTK

0-2 (0-1)

Budapest, Szusza Ferenc stadion, 2514 néző. V.: Bognár T. (Kóbor, Király).

Vasas FC: Kamenar (6) – Burmeister (5), Simunek (5), Ristevski (5) – Szivacski (4), Vida (5), Kleisz (5), Hangya (4) – Murka (5), Pavlov (4), Remili (4). Vezetőedző: Michael Oenning.

Diósgyőri VTK: Rados (7) – Eperjesi (6), Karan (7), Tamás M. (6), Forgács (6) – Busai (6) – Vela (7), Nono Villar (5), Óvári (5) – Ioannidis (5), Szarka (6). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Remili helyett Kulcsár (6) a 46., Szivacski helyett Vaskó (6) a 46., Ioannidis helyett Makrai (6) az 55., Forgács helyett Oláh B. (-) a 70., Pavlov helyett Ádám M. (-) a 75., Szarka helyett Tóth B. (-) 88. percben.

Sárga lap: Ristevski a 37., Vela a 38., Nono Villar a 67., Kulcsár a 68., Makrai a 71., Vida a 88., Tóth B. a 92. percben.

Gólszerző: Vela (0-1) az 5., Szarka (0-2) a 73. percben.

Michael Oenning: – Először kell ilyet mondjak, ilyenre még nem volt példa: ma rosszul játszottunk. Ennek kapcsán mondom: nem is volt lehetőségünk arra, hogy a meccset megnyerjük. Ennek több oka van, az egyik, hogy több játékosunk hiányzott, a másik, hogy végig kellett játszani a nyarat. Ez utóbbi komoly kihívást jelent, az, hogy ezt hogyan kell kezelni. Ez nem jelenti azt, hogy a következő meccseket el fogjuk veszíteni, de figyelembe kell ezt venni, amikor a következő hetek edzésprogramját tervezzük. Viszont mindez nem ment fel minket az alól, hogy az ötödik percben gólt kaptunk, egy olyan találatot, ami tulajdonképpen eldöntötte ezt a meccset. Tudtuk, hogy nehéz lesz a szezonkezdet, így alakult, ezt kell fogadunk, de túl kell tenni magunkat ezen.

Bódog Tamás: – Nehéz mérkőzés volt, az első perctől kezdve mi uraltuk a mérkőzést, megérdemelt győzelem volt. Amit elterveztünk, az sikerült, próbáltuk korán és magasan támadni az ellenfelet, de sokszor volt, hogy egy ütemmel később értünk oda, vagy el sem indultunk. Viszont futómennyiségben hozzá tették a játékosok azt, amit kellett, ezért dicséret illeti őket. A pillanatot lehet ünnepelni, de kőkeményen kell tovább dolgozni a szép eredmény után. Kétségtelen, hogy futómennyiségben a tavaszihoz képest javultunk, de még mindig van hová fejlődni. Magyarországon fél siker, ha tudsz futni, ha fizikálisan rendben vagy, mert futásban le vagyunk maradva az európai középmezőnytől, pedig ha tudsz sprintelni, akkor mindenki ellen jó esélyed van.

A gólok története

5. perc: Busai jobbról próbálta beívelni a labdát, de az a túloldalon kötött ki. A játékszert Forgács szedte össze, akinek sikerült középre emelnie, onnan azonban tovább pattant a labda jobbra, Velához, a középpályás pedig 7 méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 0-1.

73. perc: Nono Villar tette ki jobbra a labdát Makrainak, aki remekül adott középre, a védőjétől elvált Szarka pedig 8 méterről fejelt a jobb felső sarokba, 0-2.

Labdarúgó NB I - A Vasas vendégeként nyert a DVTK Budapest - A Diósgyőr 2-0-ra nyert a Vasas vendégeként a Szusza Ferenc Stadionban vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga 2017/18-as szezonjának nyitófordulójában. OTP Bank Liga, 1. forduló: Vasas-DVTK 0-2 (0-1) Szusza Ferenc Stadion, 2514 néző, v.: Bognár T. gólszerző: Vela (5.), Szarka... Tovább a cikkhez

Vasas vs. DVTK 0-2 (0-1) Budapest, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 1. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Vasas csapatához látogatott vasárnap 17.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 1. forduló ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA