Vasas vs. DVTK – Így állhat fel a Diósgyőr Újpesten

A keddi naphoz kapcsolódó hír, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága egy ­meccsre mérsékelte a két héttel ezelőtti, Ferencvárosi TC elleni 2-1-re megnyert bajnoki után kiállított Brkovic büntetését, így annak ellenére belső védő poszton nem lehet nagy gondja a DVTK-nak, hogy az egészséges Lipták mellett Karan a Pakson összeszedett vállsérülésével bajlódik, bajlódott. Ugyanis a DVTK szakmai igazgatójától megtudtuk, hogy utóbbi játékos is rendben van. A Puskás ellen sérülése miatt lecserélt Kocsisról, – akit azért kellett lehívni, mert egy összefejelés után szédült, – szintén szót ejtett Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója.

– Nem csak ő szédült, mások is, a kispadon mi is, attól, amit a második félidőben láttunk. Gergő bevethető állapotban van, hat öltés van a fején, de ettől függetlenül, ha kell rendelkezésre tud állni – jelentette ki Bódog Tamás, aki arra a kérdésre, hogy a helyére beküldött Hasanit akkor is beállította volna, ha nincs Kocsis sérülése, így felelet: – A végén talán, mert őt pihentetni akartam a hétvégére.

Várható kezdőcsapat

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Brkovic, Karan, Lipták, Shestakov – Ugrai, Busai, Hasani, Óvári – Bacsa, Ioannidis.

A Vasas FC – Diósgyőri VTK mérkőzésről szombaton 17 órától élőben tudósítunk a Borsod Online-on: dvtk.boon.hu.

OTP Bank Liga, 23. forduló

szombat:

Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 17.00, v.: Iványi

Vasas-Diósgyőri VTK, Szusza Ferenc Stadion 17.00, v.: Bognár

Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Felcsút 17.00, v.: Farkas Á. (M4 Sport)

Paksi FC-Újpest FC 17.00, v.: Kassai

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00, v.: Szőts

Ferencváros-Puskás Akadémia 19.30, v.: Pintér (M4 Sport)

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 22 14 5 3 49-21 47 pont

2. Videoton FC 21 13 5 3 47-24 44

3. Debreceni VSC 22 9 5 8 35-27 32

4. Újpest FC 22 8 8 6 31-29 32

5. Paksi FC 22 8 7 7 32-32 31

6. Diósgyőri VTK 22 8 4 10 36-37 28

7. Budapest Honvéd 21 8 4 9 34-37 28

8. Puskás Akadémia 22 6 7 9 27-34 25

9. Vasas FC 22 7 3 12 27-43 24

10. Swietelsky Haladás 22 7 2 13 23-36 23

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 22 5 8 9 26-33 23

12. Mezőkövesd Zsóry FC 22 5 8 9 25-39 23

A 21. fordulóból elhalasztott Budapest Honvéd-Videoton FC mérkőzést április 11-én pótolják.

