Vasas vs. DVTK – Brkovic a ráadásban mentett pontot

Az angyalföldi klub 107 esztendős születésnapján fogadta a DVTK-t, méghozzá albérletben. A Vasas a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionban ünnepelt, a Diósgyőr szándéka viszont egyértelműen az volt, hogy a fővárosiak évfordulóját megkeserítse. Hűvös, szeles, esővel kísért időjárás fogadta a csapatokat, akik a mély talajon az első perctől kezdve csipkedték magukat.

A Diósgyőr ragadta magához a kezdeményezést, az első tíz perc egyértelműen a vendégé volt. Még akkor is, ha Barczi kapu felé tartó távoli lövésénél figyelnie kellett Antal Botondnak. A folytatásban Ugrai szabadrúgását Nagy bokszolta ki, majd ismét a válogatott csatár veszélyeztetett, de a rövid sarokra tartó kísérletébe belelépett egy angyalföldi védő.

Felébredt a Vasas

Az első negyed óra után ébredtek a hazaiak, akik egyre többet birtokolták a labdát, futószalagon rúghatták a szögleteket és a szabadrúgásokat. Ezek pedig az eső áztatta, csúszós füvön mindig veszélyesek voltak. A pontrúgásoknál rendre Pavlov fejét keresték a társak, de egyszer az előrehúzódó Manjrekar is célba vette Antal kapuját. A 31. percben nagy piros-kék lehetőség maradt ki: Barczi húzta meg a bal szélen, Lipták beragadt, így továbbment az akció. A középen érkező Berecz pontos labdát kapott, de a kapáslövését Shestakov a kapu szájából kivágta.

A Vasas-drukkerek hangja ismét felerősödött akkor, amikor Remili a vonal mellett szöktette Barczit, aki jó ütemben adott középre, de Pavlov elől sikerült felszabadítani. Ebben az időszakban egyértelműen a hazaiak futballoztak jobban, veszélyesebben, a DVTK csak elvétve jutott el az angyalföldi kapu közelébe. A szünet két perccel azonban nagy vendéghelyzet maradt ki. Ugrai szerzett labdát a felezővonalnál, amivel kiváló ütemben ugratta ki Bacsát. A Diósgyőr csatárát Manjrekar szorongatta, aki lövés helyett hosszan tolta meg a labdát, így Nagy G. hárítani tudott. Ezután Bognár Tamás le is fújta az első játékrészt, nem volt hosszabbítás a gólnélküli, de egyébként mozgalmas félidőben.

Sokkal aktívabban

Bódog Tamás frissített a folytatásra, Bacsát kapta le a csatársorból, helyére Ioiannidis érkezett. Lipták jobboldali beadása pedig Óvárit találta volna meg, de az utolsó pillanatban Nagy G. bokszolt a mezőnybe. Egymás hibáiból éltek a csapatok, az 50. percben Berecz szerzett labdát, jól dobta ki a felfutó Pavlov elé, aki a rövid felső sarok fölé, mellé durrantott. Nem sokkal ezután Antalnak kellett nyújtózkodnia. A Vasas jobboldali szöglete tudatosan érkezett a rövid oldalra, ahol Vaskóról megfeledkeztek a védők, ám a bal sarok felé tartó labdát a DVTK kapusa nagy bravúrral kitolta.

Túl a hatvan percen egyre inkább mezőnyfölénybe került Bódog Tamás csapata. Óvári kísérlete a blokkról vágódott le, előtte néhány perccel pedig Ioannidis tűnt el gyanús körülmények között a tizenhatoson belül. Többször is sikerült a Vasas-védelem mögé belőni a labdát, de húsz perccel a vége előtt mégis az angyalföldi gárda szerzett vezetést. A hazai találat Manjrekart dicséri, az egykoron Diósgyőrben is megfordult védő ugyanis remek helyzetet teremtett a második hullámban érkező Berecz Zsombornak.

Csattanó a végén

A DVTK-nak nagyjából húsz perce maradt arra, hogy változtasson az eredményen. Ugrai szabadrúgásánál Nagy nyújtózkodott, és látványosan védett. Ezt azonban a Vasas kapusa még fokozni tudta, amikor Ioannidis ollózós lövését hihetetlen reflex-el hatástalanította. A piros-fehérek előtt tehát a hazai vezetés után is adódtak lehetőségek, de mivel Bognár játékvezető Szarka kezezését is kiszúrta, az utolsó perceknek is hazai előnnyel vágtak neki a felek. A ráadásban azonban a DVTK megmentette az egyik pontot. Ugrai szabadrúgását Brkovic csúsztatta a Vasas kapujába. A rendkívül hullámzó találkozón mindkét csapatnak voltak jobb és gyengébb periódusai, így a döntetlen igazságosnak mondható.

Vasas FC – Diósgyőri VTK 1-1 (0-0)

Budapest, Szusza Ferenc stadion, 1000 néző. Vezette: Bognár T. (Szent B., Búzás B.)

Vasas FC: Nagy G. (6) – Manjrekar (6), Vaskó (5), Benes (4) – Egerszegi (4) – Remili (4), Vida (5), Berecz Zs. (5), Hangya Sz. (5) – Barczi (5), Pavlov (4). Edző: Michael Oennning.

Diósgyőri VTK: Antal (5) – Nagy T. (4), Lipták (5), Brkovic (6), Shestakov (6) – Vela (6), Kocsis G. (5), Hasani (4), Óvári (4) – Bacsa (4), Ugrai (5). Edző: Bódog Tamás.

Csere: Bacsa (4), helyett Ioannidis (5) a 46., Nagy T. (4), helyett Tamás M. (4) az 57., Remili helyett Vogyicska (-) a 75., Vela helyett Szarka (-), a 80., Pavlov helyett Ferenczi (-) a 87., Barczi helyett Laczkó (-) a 92. percben.

Sárga lap: Nagy T., a 46., Ioannidis az 52., Kocsis az 56., Shestakov az 59. percben.

Gólszerző: Berecz (1-0) a 71., Brkovic (1-1) a 93. percben.

Michael Oenning: – Nagy energiákat mozgósítottunk, ezért a teljesítményért megérdemeltük volna a győzelmet. Sajnos a végét nem bírtuk ki, emiatt nagyon fontos két pontot veszítettünk el. Idegesítő, de nincs mit tenni, ezt el kell fogadnunk. Mind a két félnek voltak jobb periódusai a találkozón, számítottam rá, hogy ilyen küzdelmes mérkőzés vár ránk. A válogatott szünetet a lehető legjobban ki kell használnunk, azokra a dolgokra kell építenünk, amik előrevisznek.

Bódog Tamás: – Több volt ebben a mérkőzésben, mint az egy pont. A végén azonban némi szerencsével egyenlítettünk, viszont nem érdemtelenül. Az első negyed óra egyértelműen a miénk volt, utána viszont sokáig nem volt közünk a meccshez. A második játékrészben sok helyzetünk volt, ezért is gondolom úgy, hogy nem érdemtelen a pontszerzésünk. Három pontért jöttünk, de így hogy a végén mentettünk egyet, rendben van a döntetlen.

A gólok története:

71. perc: Manjrekar húzogatott a tizenhatoson belül, két diósgyőri védőt is becsapott, majd pontosan tálalt az érkező Berecz elé, aki kapásból, Antal lábai között a diósgyőri kapuba továbbított, 1-0.

93. perc: Ugrai végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról. A rövid sarokra, élesen csapódó labdát Brkovic csúsztatta a Vasas kapujába, 1-1.

