Vásárolnak minden jót, fenyőt, diót, mogyorót

Persze a még szót idézőjelbe is tehettük volna, hiszen a piaci és bolti forgatagban járva az volt a tapasztalatunk, hogy sokan csak most gyürkőztek neki, hogy beszerezzék a karácsonyi hozzávalókat, legyen szó ajándékról, főzéshez való alapanyagról, vagy az ünnep díszeiről. A fenyők esetén a múlt heti érdeklődő piac után már igazi nagyüzemben vásárolták, az árusok pedig hálózták a fákat számtalan helyen. Óriási sorok álltak a húsosoknál, a halüzlet, vagy éppen a mag- és dióféléket árulók előtt, de hatalmas mennyiségben fogytak a szezonális gyümölcsök, a klasszikus karácsonyi ebéd hozzávalói, a méz és a tojás, vagy éppen a karácsonyi koszorúk is. Körképünk alapján megállapítható, hogy van, aminek csúcsra járatták az árát, és olyan is akadt, amit akciósan is be lehetett szerezni. Az utolsó hét meglepetése mindenképpen az, hogy a másfél héttel ezelőttihez képest csökkent a tojás ára, amely már biztosan nem éri el a vizionált száz forintot.

Itt az utolsó nagy vásárlási roham

Csúcson pörögtek az üzletek csütörtökön, az emberek még mindent vásároltak, ami hozzátartozik a karácsonyi üzletkörhöz, és ilyenkor mindenből maradhat eggyel, vagy tíz dekával több.

Méterre, vagy darabra

Másfél hete írtunk a fenyőfapiacról, amely akkor még kínálatban és keresletben is inkább csak tapogatózó, érdeklődő volt. Ez csütörtökön már cseppet sem volt így. A Búza téri piacon gyakorlatilag a teljes őstermelői piacterületen fákat árusítottak, és rengetegen vásároltak is. Változó volt, hogy méterre, vagy darabra kínálták őket, de összességében elmondható, hogy egy másfél méteres fát nem lehet tízezer forint alatt „megúszni”. A legtöbb helyen a Nordmann-fenyőt kínálják, és a kereslet is erre a fajtára van leginkább. Az 1,6 és 3,5 méter közöttieket 10-18 ezerért lehetett megvenni. Lucfenyő méterét 2000 forintért árulták, az ezüstfenyőt 1,7 és 2,4 méter között 8-12 ezerért lehetett már kapni.

Benedek Bianka a kislányával, Lénával vásárolt karácsonyfának valót, ahogy tavaly ilyenkor is.

– Nagyon gyorsan ment a dolog, ugyanis Léna reszortja, hogy kiválassza a fát. Éppen csak körbenéztünk, és máris határozottan rámutatott erre, így azonnal meg is vettük – mutatja Bianka a majd két méteres Nordmann-fenyőt, amelyért kerek tízezer forintot fizettek. Léna nem is engedte el szinte egy pillanatra sem a hálóba csomagolt fenyőfát, simogatva közölte: ez lesz a legszebb karácsonyfa. Mint megtudtuk, a családban ragaszkodnak az élő, vágott fenyőhöz és az a szokás, hogy 23-a este díszítenek fát, ami így 24-én már dísze az ünnepi lakásnak.

Persze, aki inkább a műfenyő mellett teszi le a voksot, annak is van miből válogatni. Egy 1,2 méteres fát 5000-ért, 1,5 méterest 7500-ért, 1,8 métereset pedig 14500 forintért kínálnak, de az egyik helyen akciósan 17500-ért lehet megkapni egy 2,2 méteres műfát. Kapni lehet a klasszikus zöld mellett fehér és rózsaszínben is, sőt van kompletten feldíszített, „beépített” díszvilágítással ellátott is.

Nagy a választék az élő és mű alapanyagokból készült asztali és ajtódíszekből, karácsonyi koszorúkból is. Ezeket már 4-500 forintért is meg lehet kapni, a felső határ pedig a csillagos ég. Az idei karácsony nagy sztárja lett a grincsfa, amelyből hatalmas méret, szín és díszítettségi választékban lehet kapni, ennek megfelelően az árában is nagy a szórás, pár ezertől a több tízezerig.

Az ünnepi menühöz

Kíváncsiak voltunk persze arra is, hogy mennyiért lehet megvenni a „klasszikus” karácsonyi ételek hozzávalóit, így sorra vettük. A tőkehúsok ára gyakorlatilag nem változott az elmúlt hetekhez képest, a forgalom annál inkább. A piacon kínáltak egyébként hurkát is 980, és sütni való kolbászt 1680 forintért kilóját, hogy a decemberi toros se maradjon le az ünnepi asztalról. Ilyenkor fogy a leginkább az évben a hal, a Búza téri piacon a halászléhez való fejet 380, nyesedéket 900 forintért kínálták. A keszeg kilója 1100, a busa szelet 1250, a pontyszelet 2100 forint, filézett pisztrángot 2900, míg folyami harcsa filét 5500-ért lehetett kapni.

Olcsóbb a tojás

A töltött káposztához friss fejest 200-260-ért kapni kilónként, a savanyúságként is asztalra tehető hordóshoz már 420-ért is hozzá lehet jutni. A bejglitöltelékhez a mákot kilónként 1000-1100 forintért, darálva 1200-ért kapjuk meg, a dióbél 2200-2500 forint között mozog. Ha mandulás sütit csinálnánk, valódi töltelékkel, akkor pedig 4400 forintot kell rászánnunk egy kilónyi hámozott magra. A tészta 800 és 1000 forintba kerül kilónként, 4 és 8 tojásos verzióban. A tojás darabja méretenként S 48, M 53, L 56 és XL 60, az őstermelőknél méretezés nélkül 55 forint –ez olcsóbb, mint amit másfél hete tapasztaltunk.

Ünnepre és betegségre

A mézpiac is decemberben pörög a leginkább, bár összességében is a tél az igazi szezonja.

– Októbertől májusig van az igazi szezonunk, a betegség elleni védekezésben a fájós torokra ilyenkor szívesebben veszik. De decemberben van a kiemelkedő forgalmunk, nemcsak azért, mert a sütéshez használják alapanyagként, hanem azért is, mert szívesen vásárolják ajándékba is a magokkal, gyümölcsökkel ízesített fajtákat, a válogatásokat, viaszgyertyákat, propoliszos termékeket – tudjuk meg Tóth Zsuzsannától a vásárcsarnokban lévő standnál.

– Horváth Imre –

