Vasárnapra tiszták lesznek a parkolók Miskolcon?

Vasárnapig ingyenes a parkolás Miskolc önkormányzati parkolóiban – jelentette be szerdán a városháza. Azután, hogy lapunk – és a Facebookon is állandó téma volt – már hétfőn, majd utána szerdán is felvetette: ha nem sikerült a hótól megtisztítani a városi parkolókat, akkor miért is kérnek pénzt a szolgáltatásért. A szerdai közleményből ítélve, ezt a város is belátta. Mi azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy miért vasárnapig ingyenes. Addig sikerül eltakarítani a havat?

Akinek a hét elején pótdíjat kellett fizetniük, méltányosságból elengedik.” Koczák Szilvia

Egyértelmű választ nem kaptunk. „A Városgazda továbbra is takarítja a parkolókat, az autók miatt ezt főleg az éjszakai órákban, extrém hideg hőmérsékleti viszonyok között tudja megtenni. Ahol autók parkolnak, ott nem tudnak dolgozni a hóeltakarítók” – állt a cég levelében.

Fizető parkoló: 7284

Megkérdeztük azt is, hány darab fizető parkoló van a városban. A szám: 7284. A városházi közleményben azt is olvashattuk: „Azoknak, akiknek szerdán esetleg pótdíjat kellett fizetniük, a Városgazda Kft. méltányossági alapon elengedi a bírság összegét”. Mivel a hóhelyzet nem szerdán kezdődött, így felmerült a kérdés, mi lesz a hét eleji napokon kiszabott büntetésekkel?

Méltányossági alapon

Koczák Szilvia városházi szóvivő elmondta: „Azoknak, akiknek a hétvégén, illetve hétfőn, kedden esetleg pótdíjat kellett fizetniük, a Városgazda Kft. méltányossági alapon elengedi a bírság összegét. Egyébként a parkolási cég munkatársai a nagy havazásra tekintettel hétvégén nem ellenőriztek, nem büntettek”.

A rendkívüli hómennyiség miatt a városi parkolók takarítását nem sikerült a tervezett ütemben elvégezni, ezért dr. Kriza Ákos polgármester kérésére 2017. január 18-tól, azaz szerdától, legkésőbb vasárnapig az önkormányzati parkolók ingyenesen használhatók.

