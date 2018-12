Vasárnap terepen futhatnak Miskolcon

A december 16-án, vasárnap megrendezendő II. Diósgyőri-vár Trail terepfutó verseny kiérdemelte a nemzetközi jelzőt, hiszen az eddigi előnevezők között dél-afrikai, orosz, román és szlovák sportembereket is találunk. A rendező Marathon Club – a júliusi első versenyhez hasonlóan – ezúttal is három távot kínál a terepfutás kedvelőinek. A Joyson Félmaratont választókra 19,407 km, a Nomád Kismaratonra nevezőkre pedig 8,021 km teljesítése vár. A Katona Ferenc, önkormányzati képviselő által irányított szervezőbizottság tagjai ezúttal is gondoltak a legkisebbekre, akik 1,4 km-t teljesíthetnek majd.

Kedvezményesen

A részleteket, pályaleírást, fotókat a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon lehet találni – az előnevezés már lezárult, de nevezni a verseny napján, a helyszínen is lehet. A versenyközpontot a Diósgyőri-várban jelölik ki a szervezők, akik munkáját Novák Irén, a létesítményt működtető Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője és kollégái is segítik. A helyszín biztosításán túl azzal is, hogy a résztvevők kedvezményesen megtekinthetik Nagy Lajos királyunk egykori rezidenciáját. A rajt és a cél helye a várárok lesz.

Az eseményre jön a magyar hosszútávfutás legendás alakja, a fancsali Bogár János is, akinek minden bizonnyal a Bükk-hegység kiváló miskolci specialistáival és az ország szinte minden részéből érkező sportolókkal is meg kell küzdenie. A hosszú távot választók érintik Lillafüredet, a szomszédos Függőkerteket, a Palota-szállót és Fehérkő-lápát is.

ÉM-SZIS

Frekventált helyszíneken

A II. Diósgyőri-vár Trail utolsó, 6. állomása az idén először útjára indított „Miskolc-Joyson Félmaraton TOUR” elnevezésű futóverseny-sorozatnak. A széria egyediségét az adta, hogy az erőpróbákat kiemelt helyszíneken, illetve csodaszép természeti környezetben, egy kivétellel, Miskolc turisztikailag és idegenforgalmilag frekventált helyszínein hívták életre. Az összetett értékeléséhez „mindössze” arra volt szükség, hogy a hat versenyen hat félmaratont jegyezzenek a futók. Az összetett eredményhirdetést szintén december 16-án, a Diósgyőri-várban tartják meg.

