Vasárnap délután a DVTK is elkezdi

A honi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő együttesek közül a piros-fehérek idei első közös találkozója lesz a legkésőbbi. És egyben a legkülönlegesebb is, hiszen klubtörténelmet írnak azzal, hogy vasárnap délután (!) kezdik el a munkát. A hét utolsó napjára, 14.00-ra kiírt első foglalkozásnak azonban van pozitívuma (is).

– A vasárnapok általában a többi napnál nyugodtabbak, csendesebbek, és mint ilyenek, kezdésre kiválóak. És nem mellékesen ez olyan nap, amikor a szurkolók, akik kíváncsiak ránk, munkaszüneti nap lévén talán sokkal inkább ráérnek, és meg tudnak minket nézni. Sajnos, még mindig csak a kerítésen túlról, de reményeink szerint utoljára lesz ilyenben részük, mert a tervek szerint az idén nemcsak a stadiont, hanem az edzőpálya mellé épített lelátót is átadják – mondta Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, akitől azt is megkérdeztük, hogy a vezetőedzői szintnél magasabb beosztása, amelyben ez volt az első átigazolási időszak, milyen többletmunkát hozott: – Persze, kellett tárgyalásokat folytatni, de mivel a tavalyi évad után nem sokkal két játékossal is megállapodtunk, nem voltunk kényszerben.

Úgy vélem, időben vagyunk, ha még valamit változtatnunk kell. Mert lehet, hogy kell, ugyanis azok a játékosaink, akik elégedetlenek voltak az őszi játékidejükkel, lehetőséget kaptak arra, hogy más csapatokkal tárgyaljanak.”

Távozóról

Arra a megjegyzésünkre, hogy távozóról egyelőre egy főről lehet tudni, így reagált Bódog Tamás:

– Oláh Bálintnak nyárig van szerződése a klubbal, és tökéletes alany, úgyhogy nem akartunk tőle feltétlenül megszabadulni, de mivel a kontraktusa hamarosan lejár, és van olyan érdeklődő, ahol magasabb fizetést tudnak neki ajánlani a jelenleginél, és kilátásai szerint az eddigieknél több játéklehetőséghez juthat az élvonalban, szabad utat kapott. (Szombaton a Mezőkövesd Zsóry FC-hez igazolt Oláh Bálint – a szerk.) De említhetném Nemes Milánt is, aki ugyan nem tudott az első csapat keretében helyet kiharcolni, de egy fiatal labdarúgó, és ha lehetőséget, ajánlatot kap egy másik csapattól, nincs értelme, hogy itt tartsuk.

És hogy ki távozhat még a DVTK keretéből az említett játékosokon kívül?

– Elvileg bárki. Másról ugyan nem szereztem tudomást, de lehet, hogy van olyan, aki az első találkozásunkra tartogatja az esetleges távozásával kapcsolatos megbeszélést. Tudom, hogy a DVTK szurkolóit elsősorban az foglalkoztatja, hogy tavasszal is láthatják-e Ugrait. Róla csak annyit, hogy hiába keringett a távozásáról sok pletyka, senki nem keresett meg minket a kivásárlásával kapcsolatban, vagyis a klubváltásának nem volt alapja.

Egyes játékosok klubváltásáról az elmúlt hetekben a sajtóban sok mindenről lehetett olvasni, volt amikor jókat mosolyogtam ezen”

– mondta Bódog Tamás, aki arra a kérdésre, hogy a bejelentett játékosokon kívül várható-e új labdarúgó feltűnése, így felelt: – Volt szó ilyenről, de jelen állás szerint erre csekély az esély.

Az újakról

A DVTK eddig két labdarúgó szerződtetését jelentette be: a 28 éves szerb védő, Dusan Brkovic megszerzését, aki ősszel a lett első osztályú FC Riga játékosa volt, valamint a 27 esztendős ukrán középpályás, Sergiy Shestakov érkezését, aki legutóbb az ukrán élvonalban szereplő FC Olimpik Donetskben futballozott. Lapunk értesülése szerint néhány napja még szó volt arról, hogy az őszi szezon után Diósgyőrben néhány edzésen részt vett Kilyén Örs is a DVTK-ban folytatja, de a 19 éves erdélyi magyar fiút, aki a román korosztályos válogatottnak a tagja, klubja, az FC Viitorul olyan feltételekkel engedte volna el Diósgyőrbe, ami a piros-fehérek számára nem vonzó.

– Berecz Csaba –

A DVTK felkészülés programja

Január 14. (vasárnap), 14.00.: a felkészülés kezdete (DVTK Edzőközpont)

a felkészülés kezdete (DVTK Edzőközpont) Január 15–16.: Orvosi vizsgálat (Debrecen)

Orvosi vizsgálat (Debrecen) Január 21–24.: Edzőtábor Szlovákiában (Magas-Tátra)

Edzőtábor Szlovákiában (Magas-Tátra) Január 28. (vasárnap), 11.00: Diósgyőri VTK – MSK Rimavská Sobota (DVTK Edzőközpont)

Diósgyőri VTK – MSK Rimavská Sobota (DVTK Edzőközpont) Február 1–11.: Edzőtábor Törökországban, a tervek szerint három felkészülési meccsel (Belek)

Edzőtábor Törökországban, a tervek szerint három felkészülési meccsel (Belek) Február 17. (szombat): Debreceni VSC – Diósgyőri VTK (a mérkőzés kezdési időpontja és helyszíne még szervezés alatt)

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK (a mérkőzés kezdési időpontja és helyszíne még szervezés alatt) Magyar Kupa 9. forduló, 1. mérkőzés, február 20. (kedd), 18:00 Diósgyőri VTK – Vác FC (a mérkőzés helyszíne még kérdéses)

Diósgyőri VTK – Vác FC (a mérkőzés helyszíne még kérdéses) NB I, 20. forduló, február 24. (szombat): Paksi FC – Diósgyőri VTK (a pontos kezdési időpont még nem ismert)

