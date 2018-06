Vas-, gyémánt- és aranydiplomák a Miskolci Egyetemen

Ünnepi Szenátusi Ülés keretein belül adták át szombat délelőtt a Miskolci Egyetem Díszaulájában az intézmény Gépészmérnöki és Informatika karán egykor végzett hallgatóknak a különböző színű okleveleket. A Miskolci Egyetemen évtizedekkel ezelőtt diplomát szerzők vehették át jubileumi díszokleveleiket, de a rendezvényre hivatalosak voltak azok az egykori hallgatók is, akik csak tíz, húsz, harminc, negyven éve vagy még régebben szerezték meg a felsőfokú képesítésüket.

Baráti beszélgetések

Az ünnepélyes ceremónián túl ez a találkozó egész napos program keretében hozta össze azokat, akik nagy- és dédszüleink idejében ismerkedtek a szakestek különleges selmeci hagyományaival, akik izgultak a szigorlatok miatt és élték az egyetemisták nem mindig könnyű életét. Volt, aki házastársával érkezett, míg sokan már megözvegyültek, és akadtak olyanok is, akiket unokáik kísértek el a jeles alkalomra és sajnos többen nem élték meg ezt a napot. A színes diplomák mellett az egyetemi és kari kitüntetéseket is átadtak. Az egybegyűlteket Czap László általános rektorhelyettes és Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai kar dékánja is köszöntötte.

ÉM-JA

