Varsányi Zsuzsa rádiós történetei, kötetben

Az ezekkel kapcsolatos tapasztalatait, rádiós élményeit és a miskolci pályakezdés emlékeit is megosztja olvasóival a szerkesztő-riporter most megjelent RádiJÓztam című könyvében.

Ajánló sorok

A rádiós újságíró könyvéhez az elsősorban televíziósként ismert Szegvári Katalin újságíró, szerkesztő-műsorvezető írt ajánló sorokat. „Ha nem szeretném, bizony irigyelném Varsányi Zsuzsát. Ezért inkább csodálom humoráért, szívósságáért, élni akarásáért, tehetségéért, szakértelméért. Személyében igazi közszolgálati rádióst ismerhet meg az olvasó, ha netán nem hallotta remek zenei műsorait, interjúit az egykor volt Magyar Rádióban. A zenei életben Varsányi Zsuzsa neve ma is fogalom, hiszen azon kevesek egyike ő, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar és külföldi zenei életet, irányzatokat és persze muzsikusokat megismerjék a hallgatók. De senki ne higgye, hogy Varsányi Zsuzsa szakbarbár. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy kiváló pedagógus is. Sokáig együtt tanítottunk a szegedi egyetem média szakán, ahol rádiós órái nagy népszerűségnek örvendtek. Nem csak a szakmát oktatta, hanem átadta azt az elkötelezettséget, tisztességet, ami nélkül ugyan lehet, de nem érdemes a médiában dolgozni. Ajánlom ezt a könyvet a szakmának és a közönségnek is. Nem csak rádiózni jó, hanem ezt a könyvet is jó olvasni.”

Mindehhez csak annyi megjegyzést fűzött a könyv szerzője, Varsányi Zsuzsa: „Jaj, nem kell ezt ilyen komolyan gondolni! Olvassa mindenki, aki kíváncsi, hogy miért hord kockás inget a világhírű zongoraművész, hogyan harapott meg az éneklő juhász, ki az a Béla, aki kopog az ablakon, hogyan nem lettem III/III-as, miért sírt a futballbíró – és még sok-sok érdekes történetre. Garantáltan jól fog szórakozni. És közben bepillanthat a rádiózás titkaiba, ráadásként pedig megismerkedhet velem.”

Kötetbemutató

A kötet bemutatója december 19-én, szerdán délután fél 5-kor kezdődik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey A. u. 11.). A szerzővel Czikora Ágnes riporter, egykori tanítvány beszélget.

