Varr, szervez, rendez, segít Hidasnémetiben

Hidasnémeti Közművelődéséért Díjat vehetett át nemrég a település polgármesterétől Csehiné Nagy Berta Éva. A napokban jártunk Hidasnémetiben, és Évát most is munka közben találtuk a Művelődési Házban. Az úgynevezett varrószobában már megkezdődött a karácsonyi készülődés.

Éva elmesélte, hogy már általános iskolában is közösségi ember volt. Szeretett mindenféle szakkörbe és sportkörbe járni, aztán ez folytatódott az encsi gimnáziumban, ahol többek között néptáncot is tanult. Hidasnémetiben pedig az akkori fiatalokkal létrehoztak egy ifjúsági klubot, mégpedig úgy, hogy saját maguk segédkeztek a klubhelyiség építésében.

Éva később Kazincbarcikára került, és csak 20 év múlva tért végleg vissza Hidasnémetibe. A rendszerváltozás után különböző közösségfejlesztő programok indultak a településen. Például a TESZE (Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen), aminek Éva is az egyik aktív résztvevője volt. Létrehozott egy klubot, melyben az idősek és fiatalok együtt tevékenykedtek, hiszen a különböző generációk egymást nagyon jól kiegészítik. Az idősek a tapasztalataikat, jó praktikáikat tudják továbbadni, a fiatalok pedig a modern technikai eszközökről tudnak sokat. Tehát a klub tagjai együtt kézműveskedtek, sütöttek-főztek, kertészkedtek az önkormányzattól kapott földterületen. A megtermelt zöldségeket szétosztották, a felesleget együtt berakták.

A gyerekekért

Már a program előtt is működött a Hidasnémeti Közösségfejlesztők Köre. Éva ennek a körnek a munkájában is aktívan részt vett. Feladata hasznos programok szervezése volt. Szintén közösségfejlesztő projekt volt az úgynevezett FÉSZAK („Fogadó” Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre), melynek keretében 9 észak-abaúji település fogott össze, szintén annak érdekében, hogy a közösségek tagjai együttes tevékenységek által ismerjék meg egymást és kerüljenek egymáshoz közelebb. Éva itt is aktív szerepet vállalt. De fontos volt számára az egyéb hidasnémeti rendezvények segítése is. Tagja a hidasnémeti Tizenhárom Komédiás Színjátszó Körnek. Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozik a Művelődési Házban, és részt vesz a Gyermekesély Programban önkéntesként. Délutáni foglalkozásokat tart a hátrányos helyzetű gyerekeknek, ezzel segítve felzárkózásukat, integrálódásukat.

– Szeretném, ha nem kallódnának el ezek a gyerekek. Mert mindannyiukban van valamilyen tehetség, de azt gondozni és fejleszteni kell – teszi hozzá Éva.

