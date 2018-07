Városrészi aratónapon köszöntött Péter, Pál Miskolcon

Aratónap is

A szervező most is dr. Nánási-Kocsis Norbert, a terület önkormányzati képviselője volt, akinek megnyitásával vette kezdetét a rendezvény kora délután. Elsőként helyi, amatőr, művészeti csoportok léptek színpadra, majd Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezve ki, hogy már hetedik éve töretlen rendezvény sikere, amely egyfajta városi aratónapként is felfogható. Mint mondta: fontos exportterméke Magyarországnak a búza, ahogy az egyik legfontosabb alapanyagunk is, hiszen a belőle készülő kenyér jelenti az élelmiszert, az életet. De köszöntötte a képviselő a Pétereket és Pálokat is.

Az érdeklődők Eperjesi Erika és Kriston Milán operettműsorát, a Brighteyed Folks, az Interferencia Akusztikus Trió, a Mintha Zenekar és Tolvai Renáta műsorát hallgathatták meg. A gyerekeket vattacukor, játszóház, ugrálóvár, könyvkészítés, a felnőtteket életmód és kozmetikai tanácsadás is várta a nap ­folyamán.

