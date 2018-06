Városi disznónak születtek

Még csak a terepet készítik elő, 14 lőállást jelöltek ki, a legtöbb állatot Tapolca, Bodótető és az egyetemnél észlelték, ám találkoztak már vaddisznó­csapatokkal a kilátónál is, mely légvonalban csak egy-kétszáz méterre van a városházától, ahol megfogalmazták a gyérítésre vonatkozó kérvényt, melyet a rendőrség jóváhagyott. Ritkítás vár a borsodi megyeszékhelyen túlszaporodott vaddisznóállományra.

Kilövésre ítélve

– A környék természeti adottságaiból fakad, hogy gyakran láthatunk különböző vadonélő állatokat a város peremén. Ez természetes, viszont akadnak elhanyagolt, műveletlen telkek, kertek, ahol még a gyümölcsöt se szüretelik le, a termések pedig csalogatják a portyázó kondákat – magyarázta Szabó Máté, a polgármesteri hivatal szóvivője, akitől azt is megtudtuk, heteken belül kezdődik az első akció, melyről a lakosságot időben értesíteni fogják és többen felügyelik majd a műveleti területet, nehogy bárki odatévedjen. A sajtóreferens azt is hangsúlyozta, különböző ketreceket és csapdákat már korábban is kihelyeztek, tíz állatot fogtak meg így, ezeket szabadon engedték az erdőben. Néhány példányra viszont kilövés vár, a leendő zsákmányt majd megvizsgáltatják, nehogy sertéspestissel fertőzött legyen.

ÉM-JA

