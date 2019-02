Városi bagolytalálkozó Miskolcon

Szombaton délután hatodik alkalommal tartott bagolylest a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja az egyetemen. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetében, akár a városban élő ragadozó madarakra. A látogatók részt vehettek madárgyűrűzésben, bagolyköpet-vizsgálatban, kézműveskedhettek, vagy megtekinthették a természetfotó-kiállítást. A helyszínen jártunk, ahol a Mályi Madármentő Állomás három baglyával ismerkedtünk meg.

Gondoskodnak róluk

– Azért tartják meg évről évre ezt a rendezvényt a Miskolci Egyetemen, mert itt a buszmegálló mögött van egy nyírfa, ahol több tucat fülesbagoly szokott telelni. Ez lényegében azt jelenti, hogy nappal a fa tetején ülnek és pihennek. Aztán, amikor lemegy a nap, akkor elindulnak vadászni a parkban. Sajnos idén valamiért kihagyták ezt a telelőhelyet, tehát odakint nem, de például a mi standunknál megtekinthetőek a madarak – mutatta be Lehoczky Krisztián, a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke.

A mindig népszerű baglyok a gyerekek örömére viszonylag nyugodtan és némán tűrték az emberek folyamatos simogatását és fotózását gondozóik kezében.

– Három bagollyal érkeztünk, egy erdei fülesbagollyal, egy macskabagollyal és egy kis füles kuvikkal, akik tartósan sérültek. A bagoly a közhiedelemmel ellentétben nem igazán okos állat, sokkal kevésbé tanítható, mint más ragadozó madarak. Ráadásul ők hárman tartósan sérültek, ezért csak bemutató céllal jöttünk ki velük. Sajnos már nem tudjuk visszaküldeni őket a természetbe, mert nem képesek gondoskodni magukról, ezért ha más mentőhely nem tart rájuk igényt, akkor mi fogunk gondoskodni róluk életük végéig – foglalta össze a madármentő.

Élőben láthatják

Néhány látogatót is megkérdeztünk, hogyan értékelik a rendezvényt.

– Szívet melengető, hogy még vannak olyan fiatalemberek, akiknek ennyire fontos a madárvédelem. Szerintem nem kap akkora hírverést ez a rendezvény, mint amekkorát megérdemelne. Mi csak azért értesültünk most róla, mert rajta vagyunk a hírlevélen. Három kisiskolás gyermekünkkel jöttünk, akik különösen érdeklődnek a madarak iránt, mert a mi kertünkben is sok van. Rendszeresen járunk a Hortobágyra is madárlesre – osztotta meg Adobás Judit.

– A hétéves kislányunk szereti az állatokat és örül neki, ha a maguk valóságában találkozik velük. Tavaly is itt voltunk, ezért célirányosan készültünk rá, hogy februárban jövünk majd. Mindenféleképpen az iskolás gyerekeknek ajánlanám inkább a rendezvényt, mert, amit természetismeretből tanulnak, azt itt élőben is megtapasztalhatják – hangsúlyozta Ádámné Orbán Andrea.

Egy fiatal apukát faggattunk még, hogy miért választották a bagolylest.

– A kisfiamnak a barátja ajánlotta, hogy jöjjünk el ide. Nagy madárrajongók és az óvodában befűzte őt is, ezért vagyunk most itt. Azért szeretjük még a bagolylest, mert rengeteg az ismerős arc. Tavaly a madárbefogás tetszett a legjobban, de most még szét kell néznünk – mondta Kovács Sándor.

– Mi most először vagyunk itt, de mivel az egész család szereti az állatokat, ezért a miskolci állatkert és a Bükki Nemzeti Park gyerekprogramjait is rendszeresen látogatjuk. A két kicsinek nagyon tetszik a kézműves asztal, úgyhogy ők most ott alkotnak – tette hozzá Lavács-Kovács Tímea.

