Várják a támogatási döntéseket Mezőkövesden

„Tizenöt európai uniós pályázatot adott be 2016-ban a mezőkövesdi önkormányzat, ezek között van már nyertes is” – mondta el lapunknak dr. Fekete Zoltán, a város polgármestere a hagyományos évértékelő rendezvényt követően.

Fontos eleme a pályázatnak a helyi termékek boltjának megvalósítása. Dr. Fekete Zoltán

Konyhafelújítás, bolt

– Amelyről hivatalos értesítést kaptunk, az az élelmezési központ 1500 adagos konyhájának teljes felújítása, a legkorszerűbb eszközökkel való ellátása. Fontos eleme a pályázatnak a helyi termékek boltjának megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy ez az üzlet a Mezőkövesd és negyven kilométeres körzetében készült termékek, így élelmiszerek, helyi népművészeti cikkek értékesítőhelye lesz. A pályázat finanszírozza a bolt kialakítását, működtetését – körvonalazta a félmilliárdos beruházást a polgármester.

Dr. Fekete Zoltán hozzátette: az önkormányzatnak több ingatlana is van, ezek közül az egyik ad majd helyet az üzletnek. A helyszín az előszerződött partnerektől is függ, hogy milyen területigényük van. Több helyszín is szóba jöhet, de mindenképp a városközpontban gondolkodnak. Az óra-ékszer üzlet mögött van két üzlethelyiség is, ezeket alakíthatják át. A boltba bekerülni mindenkinek lehetősége lesz, aki helyben állít elő terméket és el szeretné adni.

– A többi pályázatról hivatalos értesítést még nem kaptunk, de döntés született már más pályázatok esetében. A foglalkoztatási paktumnak például óriási jelentősége lesz a város és a környék szempontjából. A cégeknek nagy segítséget jelent a szakképzés, az átképzés, a különböző tanfolyamok finanszírozása – említett egy másik pályázatot a polgármester.

Mint mondta, a kerékpárútról, a buszállomásról, a Hadas városrészről, a Zsóry előtti terület fejlesztéséről feltett tisztázó kérdéseket megválaszolták, várják az eredményeket. Úgy véli, januárban felgyorsulnak az események, s az év első két hónapjában megtudják, lesz-e még tennivalójuk a projektekkel kapcsolatban. Remélik, hogy igen.

Dr. Fekete Zoltán beszélt arról is, hogy a város a korábban ÖNHIKI-nek nevezett rendkívüli támogatásból 78 millió forintban részesült, s az ünnepek előtt a Magyar Közlöny szerint 700 millió forintot kapott a helyi önkormányzatok támogatása címén. Erről hivatalos értesítést még nem kaptak, a forrást egy év alatt kell elkölteni. Az önkormányzat útfelújításra, utánpótlás-sportpálya építésére, rekreációs központra, a fürdő szolgáltatásfejlesztésre fordíthatja a keretet.

Gyakorlatilag készen

A polgármester elárulta, a városi tanuszoda és a Zsóry uszodája gyakorlatilag készen van, a használatbavételi engedélyt megkapták. A hivatalos átadás időpontjáról zajlanak az egyeztetések, a városi uszoda hamarabb megnyílik, valószínűleg még januárban. A Zsóry-fejlesztések is elkészültek, a hatósági engedélyezési eljárások még zajlanak, s egy háromhetes próbaüzemet is tartanak, a beruházást valószínűleg februárban adják át.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA