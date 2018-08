Várható még új igazolás is az Aluinvent-DVTK-nál

Hétfőn ugyan már volt orvosi felmérés, valamint futás a Bükkben, hivatalosan kedden kezdte meg a felkészülést a 2018/2019-es évadra az Aluinvent-DVTK NB I-es női kosárlabdacsapata. Tavaly ugyanilyenkor a szlovák/magyar Stefan Svitek volt még a diósgyőriek szakvezetője, akit menet közben a másodedző, Ambrus Erzsébet váltott és a gárda vele fejezte be az előző szezont. Szűk két hónapja azonban kinevezték az új szakvezetőt a piros-fehérek kispadjára, mégpedig Cziczás Lászlót.

Ameddig a takaró ér

A tréner egyelőre nem a teljes keretnek tartott foglalkozást kedden délelőtt a városi sportcsarnokban: a megjelentek között volt Zele Dorina, Szabó Fanni, Maja Skoric, Medgyessy Dóra, Kányási Veronika, Katona Szidónia, illetőleg az utánpótlásból a felnőtt kerethez került Eperjesi Nóra, Frindt Nikolett, valamint Halász Zsófia. A három hiányzó egyike a korosztályos vb-n, majd Eb-n szerepelt Kiss Angelika volt, aki emiatt két hét szabadságot kapott, vagyis csak augusztus 27-én áll munkába. A kongói center, Chanel Mokango technikai problémák miatt a hét második felében érkezhet Miskolcra, míg az Egyesült Államok-beli bedobó, Shatori Walker-Kimbrough (aki érdekelt a tengerentúli Washington Mystics WNBA-s együttesében) szeptember közepén futhat be új állomáshelyére. Miként az a felsorolásból is látszik, kissé még lyukas a DVTK kerete, ezt erősítette meg Cziczás László is.



Cziczás László, az Aluinvent-DVTK élvonalbeli női kosárlabda-csapatának vezetőedzője

– Igen, folyamatos keresésben vagyunk, ugyanis pillanatnyilag kilenc játékosunk van, a fiatal, mindössze 17 éves Kiss Angelikával együtt – tette hozzá a szakmai vezető.

– Majd meglátjuk, hogy Szabó Tamás ügyvezetővel mit tudunk beszélni, ugyanis nyilván csak addig fogunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. Persze, jó lenne még akár három új kosaras is, viszont a lényeg, hogy minőségileg megfeleljen, aki jön, jönne, csak azért, hogy többen legyünk, nem érdemes igazolni.

Helyzeti előny

A Ceglédről átigazolt vezető­edzőnek azt is mondtuk, hogy jó pár játékost azért ­ismer a keretben…

Valamilyen kis helyzeti előnyöm van amiatt, hogy elég sok játékost ismerek azokból, akik most a DVTK gerincét alkotják.” Cziczás László.

– Zele Dorinával, Szabó Fannival és Kiss Angelikával dolgoztam együtt valamelyik válogatottban, és azok is ismerős arcok, akik most csatlakoztak, hiszen együtt voltunk Cegléden. Egyedül Shatori Walkerrel kell majd kölcsönösen megismernünk egymást. Az elképzelés az volt, hogy olyan embereket hozzunk, akik jól beleillenek abba a felfogásba, amit képviselni szeretnék. Olyan játékost nem akartunk igazolni, aki széllel szembe evezne.

A Rózsaheggyel biztos

A piros-fehérek felkészülési programja nem teljes még, ugyanis elég nehéz ellenfeleket találni (hiszen többek között megszűnt a közelben a kassai Good Angels Kosice gárdája is), az viszont biztos, hogy a csapat pályára lép a szeptember 7–8-ra, az Egyetemi Körcsarnokba szervezett Szaniszló Sándor Férfi és Női Emléktornán, amelynek az első napján 19.15-től, a másodikon 17.00-tól a rózsahegyiekkel (MBK Ruzomberok) meccselnek Medgyessyék. A bajnokságot vélhetően október első szerdáján indítják a piros-fehérek, hogy ki ellen, egyelőre nem ismert. A csapat vezetése azt tervezi, hogy amikor csak lehet, kitér majd a labdarúgó-, és jégkorong mérkőzések elől, de a kezdési időpontokat befolyásolhatják a sportcsarnok egyéb rendezvényei is. A klub indítja második csapatát is az NB I/B-s bajnokságban, amelyet Magyar Gergely visz majd, miként a junior alakulatot. A korábbi szakvezető, Ambrus Erzsébet a DVTK Akadémia U12-es együttesét kapta meg.

A nemzetközi kupáról

Amint azt már megírtuk: egyedüli miskolci csapatként az Aluinvent-DVTK vesz részt nemzetközi szervezet által rendezett versenysorozatban, az Európa Kupában. G-csoport: Umana Reyer Venezia (olasz) – TTT Riga (lett) EL-selejtező vesztese, Aluinvent-DVTK, KP Brno (cseh), Nantes Reze (francia) – VOO Liege Panthers (belga) selejtező győztese.

