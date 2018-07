Varga Andrea a Miskolci Illés Klubban énekelt

Évadzáró klubnapját tartotta a hétvégén a Miskolci Illés Klub. Vendégünk ez alkalommal Varga Andrea, a Miskolci Nemzeti Színház művésznője volt – tájékoztatott Mező István klubvezető.

Húszéves

A műsor első részében több dalt előadtak a húsz évvel ezelőtt megjelent Rost Andrea – Szörényi Levente duett-lemezről. Partnere Vízi Viktor, a Miskolci Illés Emlékzenekar énekese volt, a kíséretet Füvessy Norbert, a zenekar gitárosa adta. Felcsendült sok legendás Szörényi szerzemény: Mindig veled, Igen, Nézz rám, Rohan az idő, Mondd hogy nem haragszol rám, Az utcán, Légy jó kicsit hozzám, Színes ceruzák… Ezt követően a Miskolci Illés Emlékzenekar bemutatta az Illés zenekar most megjelent nagylemezét, ami negyvennyolc évvel ezelőtt az Illés angliai útja utáni eltiltás miatt nem jelenhetett meg. A lemezt három héttel ezelőtt is bemutatta a zenekar Budapesten, a még élő Illés tagok, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János előtt is. A fekete „bakelit” lemez a gyűjtők kedvéért, 300 példányban jelent meg.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA