„Vannak olyan játékosok, akiket Horváth Ferenc megnevezett, hogy nem szeretne velük dolgozni a jövőben”

Milyen volt a 2016-os év Diósgyőrben? Ha egy mondattal kellene jellemezni.

Benczés Miklós: A legfontosabb szó a változás, hiszen több változás is történt mind infrastrukturálisan, mind a klub struktúrájában, mind szakmai oldalon, ezek olykor nehézséget jelentettek, amivel szembe kellett néznünk.

Nézzük a felnőtt csapatot, hiszen a legtöbb szurkolónkat ez érdekel igazán és sokan a klubnál folyó munkát is az NB I.-es gárda teljesítményével kötik össze. Hogy értékeled az első csapat teljesítményét?

Benczés Miklós: Ez természetes, hiszen a felnőtt csapat van a kirakatban. Ha az ember bekapcsolja a televíziót, vagy kinyitja az újságot, akkor mindenki az utánpótlás-képzés fontosságát hangsúlyozza, ennek ellenére a klubok megítélését mindig a felnőtt labdarúgó csapat játéka és eredményei határozták meg elsősorban. Ezért nagyon fontos, hogy a kirakatban is rend legyen. Nagyon sok nehézséggel küzdött meg a csapat. Gondolok itt elsősorban a fent említett személyi változásokra. Két héttel a bajnokság előtt mondott le a vezetőedző, ezért mi a többi csapattal szemben jelentős hátránnyal indultunk neki a bajnokságnak. Sikerült gyorsan megtalálni a megfelelő szakembert, kiváló magyar edzőt hoztunk, korábbi eredményes edzőnk pótlására. A jó kezdés után szinte törvényszerű volt az a törés, ami bekövetkezett, hiszen amellett, hogy gyorsan sikerült reagálnunk, a nehézségek még fennálltak. Horváth Ferencnek nem volt lehetősége a bajnokság előtt felkészíteni a csapatát a szezonra. Ugyanakkor a két sikeres mérkőzés után bekövetkezett hullámvölgyben a klubvezetés kiállt Horváth Ferenc mellett, sőt igyekezett számára minden eszközt megadni ahhoz, hogy a csapat kikerüljön a gödörből.

Mekkora segítség volt a szakmai stábnak, hogy több alkalommal felmentést kaptak a külföldiekre vonatkozó ajánlás betartása alól?

Benczés Miklós: Amikor Horváth Ferenc megérkezett, a klubvezetés egyeztetett vezetőedzőnkkel a klub lehetőségeiről és elvárásairól. Nagyon fontos egy klub életében az eredményesség, de még fontosabb a klub működése. Amikor egy klub egy szezont megtervez, akkor vannak szakmai célok, gazdasági célok, infrastrukturális célok, stb., de a legfontosabb, hogy a klubnak működnie kell. Ezeket az írott és íratlan szabályokat, elvárásokat vezetőedzőnk is elfogadta, tudomásul vette, és így vállalta el a feladatot. Ennek ellenére a klubvezetés a csapat gyenge szereplése miatt a külföldi ajánlás betartása alól több alkalommal adott felmentést, ami komoly anyagi terhet jelent a klubnak, de fontosnak éreztük ezt megtenni.

Bár a csapat év végi teljesítménye bizakodásra adhat okot, jelenleg nem állunk kieső helyen, azért gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra.

Benczés Miklós: Egyik csapat sem dőlhet hátra. A 12 csapatos bajnokság igazolta az MLSZ döntését, sokkal izgalmasabb lett a pontvadászat. Mindenkinek vannak céljai. Akár az is lehet a cél, hogy bent maradj az első osztályban, ez ma egy komoly cél. Nézzük meg, hogy a Diósgyőr az utolsó 30 évében hogyan szerepelt az NB I.-ben, nagyon sokszor nehézsége támadt volna, ha csak 12 csapatos lett volna a bajnokság és a 11-12. helyezett is kiesett volna. Voltak sikeresebb évek a közelmúltban, de középmezőnybeli helyezések sokkal többször fordultak elő. Ez a 12 csapat sokkal erősebb, mint korábban a 16 csapat volt. A minőségi játékosok koncentrálódtak, de az NB II. is sokkal erősebb lett. Mind a dobogóért, mind a középmezőnyben, mind a kisesés ellen óriási lesz a harc tavasszal, két-három forduló alatt is óriási változások lehetnek. Természetesen azon dolgozunk, hogy a jövőben élcsapat legyen a DVTK.

Milyen változások várhatók a téli átigazolási időszakban?

Benczés Miklós: Vannak olyan játékosok, akiket Horváth Ferenc megnevezett, hogy nem szeretne velük dolgozni a jövőben. Ezeknek a labdarúgóknak igyekszünk csapatot találni, ez is egy fontos feladat. Továbbá megnevezett a vezetőedzőnk olyan játékosokat is, akiket szeretne tavasszal Diósgyőrben látni, akik számára erősítést jelentenek. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az átigazolási időszakban, hogy megerősítsük a csapatot. Érkezhet a klub számára megfontolandó ajánlat egy játékosért, de szeretnénk megőrizni a már említett állandóságot is. Ha egy játékos elvágyódik és egy ajánlat a klub számára is előnyös, akkor adódhat úgy, hogy ezt meg kell lépnünk. Nagyon fontos azonban, hogy ne történjen még egyszer olyan, mint tavaly nyáron, hogy túl sok távozót kelljen pótolnunk.

Mi volt az elmúlt év legnagyobb eredménye szerinted?

Benczés Miklós: Nagyon fontos az, hogy ne csak beszéljünk a régióról, hanem ez meg kell, hogy jelenjen a szakmai munkában is. A legnagyobb eredmény szerintem az, hogy Bacsa Patrik, Eperjesi Gábor és Nemes Milán mellett saját nevelésű játékosként be tudott mutatkozni az első csapatban Mahalek Marcell, Oláh Bálint és Ternován Patrik is, de említhetném a két Szabó Balázst is. Továbbá ne felejtsük el, hogy Elek Ákoson és Lipták Zoltánon kívül Makrai Gábor és Bukrán Erik is a megye valamint a régió szülötte. Ez önmagában még nem siker, ez akkor lesz siker, ha velük a jövőben eredményesebben fogunk tudni szerepelni. Ez a kötődés nem csak a labdarúgóknál szempont, hanem a klub edzőinél, dolgozóinál is. Az utánpótlásba is igyekeztünk olyan szakembereket szerződtetni, akik már korábban megfordultak Diósgyőrben. Ilyen többek között Vincze Richárd, Dobos Attila, Pallai Gábor, Kovács Ádám és Vass László is, de a három nemrégiben érkezett utánpótlás masszőrünk is focizott, vagy birkózott korábban Diósgyőrben. Mindannyian kötődnek a klubhoz valamilyen szinten, mindenki egy kicsit jobban magáénak érzi ezt a klubot, könnyebben tud a filozófiával azonosulni, ha már a vénájában ott csordogál a diósgyőri vér. Ha van egy érzelmi kötődés, akkor talán még hatékonyabban tud dolgozni. Nem csak ez dönt természetesen, de ez is fontos, mint ahogyan Horváth Ferenc kinevezésénél is az volt.

Mit vársz a következő évtől? Mik a legnagyobb feladatok?

Benczés Miklós: Meg kell erősíteni az első csapatot és stabilizálni kell a klubot az első osztályban. Minél gyorsabban meg kell felelnünk majd az utánpótlás regionális központi szerepkörnek, ez nem kis feladat. Szeretnénk minél több szakmai ismeretet, tudást integrálni képzésünkbe előadások továbbképzések vagy akár személyi változások eredménye képen. Folytatódnak a pályaépítések is az edzőközpont területén, hiszen a változás, a fejlődés nem állhat meg.

Az interjú elolvasható teljes terjedelmében a dvtk.eu oldalon.

Forrás: dvtk.eu

