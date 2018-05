„Vannak, akikkel nem lehet együttműködni…”

Közmeghallgatást tartott a kazincbarcikai képviselő-testület a közelmúltban, melyen a bérlakások és a szociálisan rászorulók helyzete volt a fő téma. Ez nem volt másként korábban sem, úgy fogalmaznék: a korábbi időszakhoz képest az együttműködés feltételrendszere nem változott – ezt már Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere mondta érdeklődésünkre, akit a téma kapcsán kerestünk meg.

A cél a rehabilitáció

– A most szóban forgó terület, a Hámán Kató utca, ami évtizedekkel ezelőtt városunk egy frekventált helyen lévő, szép területe volt, mára viszont sajnos nem az. A városrészt többnyire olyanok lakják, akik a szociális hálóba kapaszkodva élik mindennapjaikat. Több éve elindítottunk egy ingatlangazdálkodási stratégiát, aminek célja a terület rendbetétele volt. Ennek részeként szeretnénk a város más részein lehetőséget biztosítani azoknak, akik betartják az alapvető együttélési szabályokat, de bent ragadtak a területen. Azokkal viszont nem tudunk partnerséget kötni, akik nem működnek együtt az önkormányzattal, a szociális központtal és cégeinkkel, és kezelhetetlen tartozásokat halmoztak fel – részletezte Szitka Péter, aki leszögezte: a munka a Hámán Kató utcán is több éve tart, öt menthetetlen épületet már lebontottak, a még megmaradt négyből pedig további kettőt szanálnának, még idén.

„Elfogadnánk szomszédnak”

Az intézkedéstől a városban most sokan tartanak. Egyrészt fél a hangos kisebbség – és ők joggal –, akik korábban semmilyen normát nem tartottak be és viselkedésükkel megkeserítették a többség életét. De félnek az együttműködők is, mert – mint a polgármester mondja – őket meg éppen az említettek hergelik. Aztán ott vannak azok, akik Kazincbarcika más-más pontjain, bérlakások közelében élnek; ők pedig a rémhírek miatt félve tekintenek a jövőre, ugyanis nekik sem mindegy, ki lesz az új szomszédjuk.

– A rehabilitáció szükségességével egyébként a teljes testület egyetért. Mi azt hangsúlyozzuk, olyan embereken szeretnénk segíteni, akiket mi is elfogadnánk szomszédnak. Mondják meg, miért kellene bárkinek félni egy egész életét tisztességgel végigdolgozott nyugdíjastól, vagy éppen egy kétgyerekes pedagógus családtól, akiknek mindössze annyi a „bűnük”, hogy nem volt pénzük arra, hogy korábban elköltözzenek a városrészből? – tette fel a kérdést Szitka Péter, aki leszögezte: a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szakembereivel együtt dolgoznak azon, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen a témában.

– Ez természetesen egy hosszú folyamat lesz, de hiszem, hogy sokan fellélegeznek majd, mikor a kiválasztási folyamat lezajlik, illetve amikor az „új szomszédok” beköltöznek a bérlakásokba – zárta Szitka Péter.

Megkérdeztük: Mit szól a kazincbarcikai önkormányzat intézkedéséhez?

Kovács Tímea: Helyesnek tartjuk, hogy rendezik a helyzetet. Bízom benne, hogy aki rászoruló és fizeti a számlákat, kap majd önkormányzati bérlakást, aki meg nem, így járt.

Vargáné Gizi: A Hámán Kató utca volt a város legszebb része régen, tudom, mert ott laktam. Nézzék meg, hogy néz ki most. Végtelenül szomorú, hogy így tönkrement.

Végh Szabolcsné: A Hámán Katón legalább el voltak szigetelve ezek az emberek. Többségük szerintem dolgozik, nem fizet. Ha nem bérlakásban lesznek, az ezen mit változtat?

Végh Szabolcs: A nagy kérdés az, hogy hova mennek majd azok, akiknek nem ajánlanak másik bérlakást. Nem megoldás, ha majd mennek Lyukóba, de ez a helyzet is tarthatatlan.

