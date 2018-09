Vandálok rongálnak az avasi temetőben is

A napokban foglalkoztunk lapunkban a Szent Anna téren és annak környékén élő hajléktalanokkal. Az egyik társasház lakói írtak lapunknak végső elkeseredésükben, mert a hívatlan vendégek birtokukba vették az árvízi emlékmű melletti padokat, a templom alatti bokrokat, a villamosmegállót és a mögötte fekvő teret is. Még a temető sem szent: egyik napról a másikra eltűnnek a művirágok is.

Máshol is probléma

Olykor tüzet raknak, és sütögetnek valamit, beszólnak a mellettük elhaladóknak. Jelenlétüket szemét, kosz és bűz jelzi. Végül a terület önkormányzati képviselője kitakaríttatta az árvízi emlékmű környékét, és a padok elszállításáról döntött.

Tehetetlenül

A témával kapcsolatban elkeseredett hangú levelet kaptunk egyik olvasónktól. Hangsúlyozza, sorai teljesen politikamentesek. Mint fogalmaz, az avasi temető mára teljesen elveszítette műemlékjellegét.

„Alkoholistáktól, drogosoktól hemzsegő, szemétben, mocsokban, piszokban fetrengő, eltévelyedett emberek sokasága lapul a sírok, fák árnyékában. A virágok ellopására vélhetően szervezett bűnözés alakult. Egyik napról a másikra eltűnnek a legolcsóbb virágok is. Soha nem tehetünk egy szál virágot szerettünk sírjára. Gyermekeinket óva intem a késői, sötétedés utáni látogatástól. Mi, jóérzésű emberek szomorúan és tehetetlenül éljük meg mindezt.

A temetőgondnokságnak írt méltatlankodó levelemre érkezett válasz egyértelműen igazat ad nekem. A református lelkész is teljesen egyetért velem, évek óta eredménytelen harcot vív a padokon alvók sokaságával. A fent leírtak ténye 10 éves múltra tekint vissza, de említhetnénk a Tiszai pályaudvar, a Baross Gábor utca, a Pátria köz, az Újgyőri főtér környékét. Az avasi temető látványa, gondozatlansága önmagáért beszél. Mi pedig sokan, nagyon sokan szemlesütve járunk a temetőben szeretteink sírjához. Virág nélkül” – írja olvasónk.

Nem jött válasz

Másoktól is kaptunk jelzéseket, hogy a Centrum áruház mellett olykor 3 hajléktalan is kéreget, vagy az épület tövében alszanak, de a városháza és a megyeháza közötti utca sem tabu számukra. Az itt található padokon is gyakran látni elhanyagolt külsejű, alvó embereket.

Az elmúlt héten kérdéseket küldtünk a miskolci önkormányzatnak, mert szerettük volna megtudni, hogy milyen szabályok vonatkoznak jelenleg a hajléktalanok közterületen való tartózkodására, aludhatnak-e a padon, a bokorban, kéregethetnek-e, és hogy mi lenne a problémára a megoldása, de választ egyelőre nem kaptunk.

Az viszont tény, hogy október 15-étől változnak a hajléktalanokkal kapcsolatos jogszabályok.

Hegyi Erika

A törvény szerint

– Október 15-étől szabálysértést követ el az, aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen.

– A jogszabály a hajléktalanokkal szemben speciális helyszíni intézkedési eljárást vezet be: ennek keretében a rendőr felszólítja a hajléktalant a közterület elhagyására.

– Szabálysértési eljárás csak azzal szemben indul, akit a rendőr 90 napon belül már háromszor szólított fel a közterület elhagyására, ám ennek az adott időn belül negyedik alkalommal sem tesz eleget.

– Ahhoz, hogy mindezt ellenőrizni lehessen, létrejön egy nyilvántartás azokról, akiket helyszíni intézkedések alá vontak.

– Aki ellen szabálysértési eljárás indul, az közérdekű munkával, vagy ha ezt nem vállalja, esetleg visszaeső, akkor elzárással sújtható, pénzbírság nem szabható ki. A szankcióról bíróság dönt.

