Vandálok az avasi oviban

Elkeserítő látvány fogadta hétfőn a Leszih úti tagóvoda dolgozóit: vandálok, láthatóan rongálási céllal jártak az intézmény udvarán és összetörtek, tönkretettek, amit csak tudtak. Letépték a kőpadok fadeszkáit, tönkretették a térelválasztó kerítést, a szemeteseket, lerugdosták a manókat formázó díszcserepeket, a kis kerti tóba hatalmas köveket dobáltak. Az óvoda értesítette a rendőrséget és az önkormányzatot is az esetről, mint kiderült, kétszáz ezer forintos kár keletkezett az eszközökben. Az elmúlt két napban az önkormányzat munkatársai, és a terület önkormányzati képviselője is jártak a helyszínen és felmérték a károkat, illetve számba vették, hogyan tudják kijavítani az eszközöket.

– Július 23-án kezdődik a nyári szünet, és még azon a héten helyreállítja a károkat a Miskolc Holding ingatlangazdálkodási igazgatósága. Sajnos az ilyen értelmetlen rongálás ellen nehéz fellépni. Mivel a vastagabb faelemeket már nem sikerült tönkretenni, így feltételezhetően gyerekek, vagy fiatal tinédzserek lehettek az elkövetők – mondta el portálunknak Szabó Máté, a polgármesteri hivatal sajtóosztályának vezetője.

Hozzátette: 2020-ig mind a 33 miskolci óvoda megújul, így a Leszih úti is, amelyre 140 millió forintot fordítanak. Az energetikai felújítás keretében megújuló energiaellátást kap az épület, szigetelik, és nyílászárókat is cserélnek. A felújítás keretében az udvarra is új, rongálásbiztos játszóeszközök kerülnek majd.

ÉM-HI

