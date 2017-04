Van ötlet, mi legyen a Science helyett?

Itt 3D mozi és Rockmúzeum épül – hirdeti a tábla mai napig az egykori fűtőmű épületénél. Meg azt is, hogy közel 500 millió forint támogatást kapott rá a város, és a kivitelezés időtartama: 2010–2013. Most pedig 2017-et írunk, a projekt pedig közel két éve, hogy bedőlt. Így az egykori fűtőműben már valószínű, soha nem lesz Rockmúzeum – sem Science –, és a képen látható Gömböc-­­­alakú kupola is örökre csak terv marad.

90 százalékban kész, de…

Az épület kívülről csaknem 90 százalékos készültséget mutat. Bemenni nem lehet, körbe van kerítve. A terület, ha nem is tűnik túl gondozottnak, de nem gazos, a fák kivágva, jól látszik a teljes beruházás, illetve az, ami elkészült belőle. Az építkezés még 2015-ben állt le, amikor is a megkötött támogatási szerződéstől elállt a város. Az erről szóló nyilatkozatot még 2015. augusztus 18-án írta alá dr. Kriza Ákos polgármester. Addig az időpontig is rögös út vezetett, hiszen a beruházás többször leállt, többször módosították a befejezési határidőt.

Nem kaptunk engedélyt

Miután kiderült, hogy a Scien­ce Múzeumból nem lesz semmi, lapunk többször próbálta kideríteni, hogy a város mire fogja használni az épületet. Sikertelenül, válaszokat nem kaptunk. Szerettünk volna bejutni az épületbe, de erre sem kaptunk engedélyt. Mint ahogy most sem sikerült kiderítenünk, az elmúlt két évben sikerült-e kitalálnia a városnak, hogy mi legyen az épületben. Van-e valami tervük egy ekkora ingatlan hasznosítására.

Nyomoznak is a beruházás ügyében

Azt már korábban megírtuk: Miskolcnak 1,035 milliárdot kell visszafizetnie, valamint büntetőkamatot az elállás miatt. Az önkormányzat azonban 12 hónapos részletfizetési kedvezményt kért a minisztériumtól, de már ennek a törlesztése is lejárt. Érdemes azt is tudni, hogy közben nyomoznak is Science-­­ügyben, hiszen egy belső vizsgálat során felmerült szabálytalanságok gyanúja.

„Ezek felderítése, tisztázása céljából tett feljelentést ismeretlen tettes ellen dr. Kriza Ákos polgármester a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál 2014. augusztus 15-én” – informálta lapunkat korábban Koczák Szilvia városházi szóvivő.

