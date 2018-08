Van Hool midibusz az MVK-nál

Egy Van Hool 308 típusú midibusz tűnik fel augusztus 28-ától a 38-as autóbusz vonalán. Mint a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. közleményben tájékoztat, a jármű korábban már járt Miskolcon, akkor a közlekedési cég csupán tesztelte azt. Most viszont a Plasma gyártmányú, fehér kisbuszt fogja majd helyettesíteni, amíg azon nagyobb karbantartást végeznek.

Amit a járműről tudni érdemes

A Van Hool 308 New Look típusú autóbusz 9,5 méter hosszú, teljes mértékben alacsonypadlós, hajtásáról hathengeres Euro 3 típusú motor gondoskodik, amelynek teljesítménye 162 kW. A buszon 18+3 ülő, valamint 50 állóhely van, utastere légkondicionált. A hátsó ajtónál kialakított részen lehetőség van babakocsival és kerekesszékkel közlekedők utazására is.

