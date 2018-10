„Van egy testvérem, aki szatyorban van”

A címben szereplő mondatot egy ötéves kislány mondta el az ismerősöknek és az óvodában, miután végig kellett néznie, – három másik kiskorúval együtt – hogy az anyja otthon az ágyukban megszüli a testvérét. Akinek nem mellesleg a nagyapja az apja, ahogy neki is. Majd a babát ruhákba csavarva egy párducmintás női táskába teszik, és berakják az ágyneműtartóba. Persze a kicsi lelki fejlődésének az sem tett jót, hogy egy viskóban, koszban, mocsokban éltek a vérfertőző kapcsolatban, amelynek eredményeként el sem tudta dönteni, hogy ki kicsodája, így az anyját nem anyának szólítja, hanem a nevén.

Szerelmes lett a lányába

Annyi tévéstáb sorakozott fel a Miskolci Törvényszék tárgyalótermében, amennyi – ahogy egy érdeklődő megjegyezte a folyosón – nincs is. Az érdeklődés nem volt véletlen, hiszen mint azt dr. Horváth Mária bírónő az indoklásban is elmondta, hatalmas közfelháborodást és ezzel együtt érdeklődést váltott ki a 2016-ban napvilágra került eset.

Az A. család Boldva egyik utcájában élt, és – ahogy a tárgyalóteremben elhangzott – a 49 éves férfi, A. Béla rendhagyó módon élte a családi életét: aki neki megtetszett, azzal kapcsolatot létesített, nem nézve ki az. Így első élettársa tíz évvel idősebb testvére lett a második élettársa, majd annak a lánya a harmadik, egyben felesége A. Béláné. A második, egykori élettársa pedig továbbra is velük élt, most már mint anyós. A férfi minden kapcsolatából születtek gyerekek, a jelenlegiből született egyik lánya azonban különös figyelmet kapott, ugyanis a férfi saját bevallása szerint szerelmes lett belé…! Így tíz éves korában, 2006-ban közeledni kezdett hozzá, majd még ugyanennyi idősen megerőszakolta, amely után megfenyegette, hogy megöli, ha bárkinek is elárulja.

Ezt követően rendszeresek lettek az együttlétek, amelyek később heti alkalomra bővültek, ha kellett megverte a lányt, vagy különböző módon fenyegette. 2010 körül a feleség, vagyis a lány anyja is tudomást szerzett a dologról, azonban nemhogy tett volna ellene valamit, de elnézte, sőt, ő is megfenyegette a lányt, hogy ki ne tudjon a dolog, így növelte a kényszert és a reménytelenség érzését a lányban, aki ezek után már beletörődött a sorsába és nem is állt ellen.

2011-ben aztán teherbe esett a lány az apjától és egy leánygyermeket szült, akit apja ismeretlen bejegyzéssel anyakönyveztek. Itt pedig érdemes megállni egy pillanatra, hiszen mindenkiben joggal vetődhet fel a kérdés: ennyi éven át senki nem fog gyanút és nem történik semmi, miközben a gyereklány egy babát is szül?

Elkallódott jelzés

Mint elhangzott a környezet a szomszédok gyanakodtak, ahogy a helyi családsegítő is sejtette, aki az akkori iskolaigazgatóval is egyeztetett, az igazgatónő pedig jelzéssel élt a rendőrség felé. Egészen érthetetlen módon azonban a jelzés „elkallódott”, rendőrségi eljárás nem indult! Ez pedig ugyanannyira érthetetlen, mint az, hogy ezek után miért nem élt senki a lehetőséggel, hogy a hatóságok fel jelezze a gyanúját…

Nem történt azonban semmi, így folytatódott a rendhagyó családi élet az A. családban, akik a pletykák miatt azért óvatosabbak lettek, és a lányt otthon tartották, nem engedték sehová, még az utcában lévő kisboltba és a közkúthoz is felügyelettel mehetett csupán. A folytatódód vérfertőző kapcsolat eredményeként 2015-ben a lány újra teherbe esett, ekkor pedig a szüleivel úgy döntöttek, hogy megelőzendő a kényelmetlen helyzeteket, és, hogy kitudódjon a kapcsolat a terhességet eltitkolják, a babát pedig megölik. Ezek után még inkább „lakat alatt tartották” a lányt, a hasát lekötötték, a gyerekhez érkező védőnő sem tudott vele kapcsolatba lépni, minden alkalommal azt hazudták, hogy nincs otthon.

2016 júniusában az egyik este kezdődtek a fájások és hajnalban indult meg a szülés. Az anya hathatós segítségével és az apa felügyelete mellett – no és a testvére szeme láttára – szülte meg spontán az életképes, egészséges újabb kislányt, amelyet A. Béláné előbb egy piros pólóba, majd egy műszőrme béléses kabátba csomagolt, így belehelyezte egy párducmintás kézitáskába, amelyet becipzározott. A táskát belehelyezte annak az ágynak az ágyneműtartójába, amelyen egyébként a lányanya, annak gyermeke és két kiskorú testvére aludt, majd ágyneműket, ruhaneműket helyezett rá. Mivel a placenta nem távozott el a lány másnap rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, a kórházban pedig kiderült, hogy szült. Ezt ugyan tagadta, és a család megpróbálta félrevezetni a rendőrséget, de végül megtalálták a csecsemő holttestét, aki a szakértői vizsgálatok szerint még négy órát élt, halála gyötrelmes, elhúzódó, lassú ölési folyamat volt.

Férjhez ment

A lány azóta elköltözött otthonról és férjhez ment a másodunoka-testvéréhez, így már B. Vincénéként jelent meg a bíróságon, és közben újabb gyermeknek adott életet. Az apa és az anya több, mint egy éve előzetes letartóztatásban van, így őket vezetőszáron állították elő az ítélethirdetésre, ahol dr. Horváth Mária bírónő ismertette a határozatot, mely szerint az elsőrendű vádlott A. Béla bűnös folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, szexuális kényszerítés és vérfertőzés, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben, és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettében, melyekért halmazati büntetésként 25 év, fegyházban letöltendő szabadságvesztésre és mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A másodrendű vádlott A. Béláné bűnös tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben, és négyrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettében, melyért 20 év, fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt a törvényszék és 10 év közügyektől eltiltásra.

A harmadrendű vádlott B. Vincéné a bíróságon azzal védekezett, hogy elájult a szülést követően és nem tudta mi történt a csecsemővel, ő nem akarta megölni, ám a szakértői vélemények egybehangzóak voltak atekintetben, hogy nem állhatott fenn a védekezésként előadott ájulás, így a törvényszék bűnösnek találta bűnsegédként elkövetett, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben, de figyelembe véve, hogy nem csak elkövetője, de terheltje is volt a cselekménynek, 2 év börtönre ítélte, azt végrehajtásában 3 évre felfüggesztve. A három vádlottat összesen 1.7 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte a törvényszék.

Jó ítélet

Az ügyész három nap gondolkodási időt kért, az első rendű vádlott az emberölés és a kiskorú veszélyeztetése miatt fellebbezett, mondván nem volt ott a szülésnél, védője a többi vádpont kapcsán is enyhítésért tette meg ugyanezt. A másodrendű vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, míg a harmadrendű tudomásul vette, így, ha az ügyész sem tesz fellebbezést ellene, akkor három nap múlva az ő esetében jogerőre emelkedhet, míg a házaspár ügye másodfokon folytatódik majd. A másodrendű vádlott kérte a letartóztatás megszüntetését, vagy enyhébb személyi szabadság korlátozás kiszabását, amit az ügyész nem támogatott arra hivatkozva, hogy a magas büntetési tétel miatt tartani lehet a bujkálástól, szökéstől. Dr. Horváth Mária bírónő végül a házaspár mindkét tagjánál a letartóztatás fenntartása mellett határozott a jogerős ítélet kihirdetéséig.

A határozathirdetést követően jó ítéletnek nevezte a kihirdetett határozatot a harmadrendű vádlott védője, dr. Hircsu Krisztina, amely minden érintett számára megfelelő büntetést tartalmaz.

B. Vincéné elmondta örül az ítéletnek és elégedett vele, soha többé nem akar találkozni a szüleivel, vagy tartani velük a kapcsolatot, most jó családban él, és elégedett az életével. Azonban ami vele történt, azt soha nem fogja tudni elfelejteni, bár pszichológus is segített neki a feldolgozásban, de mindig benne marad.

Horváth Imre

