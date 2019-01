Van, ami olcsóbb, van, ami drágább, átlagárban ugyanaz

Több termék kapcsán – kiemelten a tej és a tojás – lehetett arról hallani, hogy csökken az áruk, ahogy többen panaszkodtak arra is, hogy emelkedett az új évben az élelmiszerek ára. De mi is a valóság?

Olcsó tejjel indult

Január 1-től az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi adója az elfogadott jogszabály szerint 25-ről 5 százalékra csökkent. Az áruházláncoknak – a törvényi előírásokkal összhangban – az áfacsökkentést teljes mértékben át kell adniuk a vásárlóknak. Január első hetében mi is azt tapasztaltuk, hogy mindenhol akciós áron kínálták a tejet, és nem csak a tartós, hanem a friss esetén is. Nem volt olyan üzlet, ahol ne ajánlottak volna 149 forintos literáron 2,8 százalékos tejet. Tegnapi körképünk már vegyesre sikerült, a legtöbb üzletben visszaállt a tavalyi 175 forintos tartós, és 189 forintos friss tej legalacsonyabb ára.

A napokban végezte el a Privátbankár vásárlói kosaras felmérését, ebben ugyanazokat az élelmiszereket vásárolták meg ugyanazokban az üzletekben, összehasonlítva a láncok árait, illetve az idén januári vásárlói árakat az egy évvel korábbival. Mint írják: összességében azt mondhatjuk, nem kezdődött rosszul az év a vásárlók szempontjából. Az előző évhez képest az átlagos ár 0,5 százalékkal csökkent; magyarán a tavaly januárinál 90 forinttal került kevesebbe a nagybevásárlás. Decemberhez képest pedig mindössze 1,5 százalékos emelkedést mértek, 292 forinttal lett több az átlagos ár. Az átlagos kosárérték 19 497 forint lett.

Mi is tartottunk egy „árellenőrzést” a két, legnagyobbak közé tartozó áruházláncnál, és nem tapasztaltunk kiugróan eltérő árakat a decemberihez képest, sem le, sem felfelé. A kenyér kilós ára 279 és 578 között mozog, a magvas, toast, teljes kiőrlésű ettől sokkal magasabb is lehet. A pékáru esetén megállapítható az – ami más élelmiszertípusok esetén is –, hogy van, ami olcsóbb lett, és van, ami drágább. A tejtermékeknél hasonló a helyzet. A legolcsóbb, akciós árú vajkrém 299 forint, ami magasabb, mint a tavalyi, viszont alacsonyabb áron vásárolhatunk bizonyos joghurtfajtákat. A 20 százalékos zsírtartalmú tejföl már 575 forintos kilós áron is vásárolható, ami megegyezik a tavalyival, a legolcsóbb trappista sajtot pedig 1199 forintért mérik kilónként.

A burgonya még mindig nem olcsó – ahogy a többi idényzöldség sem –, azonban tavaly volt magasabb is az ára, a KSH adatai szerint a tavalyi drágulása 22 százalék feletti volt. Most öt kilogrammos kiszerelésben akciósan 1699 forintot kérnek érte, kimérve 349 kilója. Ez pedig már alig marad el a korábban dupla annyiba kerülő, most akciósan 395 forintért vihető édesburgonyaárhoz képest.

Drága lesz a leves

A leveszöldségek a tavalyi rossz termés miatt továbbra is „aranyáron” vannak: a zellernek 499, a petrezselyemnek és fehérrépának 1550, a sárgarépának 349, a vegyes leveszöldségnek 1110 forint a kilós ára, egy félökölnyi karalábé 249 forintba kerül. A zöldség tehát még mindig drágább, mint a hús a levesbe, sertéshús esetén a tarját 1199, oldalast 1049, combot 929, míg lapockát 899 forintért lehet vásárolni. A tojásnak tavaly év elején sokkal magasabb volt az ára, mint most, jelenleg 28 forint az alja.

Majonéz és kutyatáp

Olvasóink sincsenek teljesen egy véleményen az idei árakról, legalábbis, akiket mi megkérdeztünk. Balogh Lászlóné Erzsébet azt mondja, nem jelenthető ki, hogy mindennek emelkedett az ára, de azokat az élelmiszer márkákat, fajtákat, amelyeket ők vásárolnak, csak drágábban tudják az új évben megvenni. Mivel azonban ragaszkodnak a jól bevált termékekhez, így kénytelenek többet fizetni.

„Többe került a liszt, a majonéz, a kenőmájas, az üdítő is, amit rendszeresen vásárolni szoktunk decemberhez képest. A kedvenc joghurtom viszont olcsóbb most” – magyarázta.

Bodnár József azt mondja, nem vett észre különösebb eltérést az élelmiszerárakban, és az sem tűnt fel, hogy többet fizetett volna, mint a múlt évben egy-egy vásárlás után.

„A konzerves eledel és a száraz kutyatáp is drágább lett, ez viszont feltűnt, mert azt hetente vásárolom a kutyáknak” – tette hozzá.

