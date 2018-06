Változó olvasási szokások, régi vágású könyvipar

„Mintha idén a kiadók egy pici önmérsékletet gyakoroltak volna, és egy jól áttekinthető anyag jelent meg a könyvhétre. Vannak nagy klasszikusok, de aki igazán ad magára és elég bibliofil, annak a legújabb a legérdekesebb. Kérdés, hogy a közízlést mennyire szolgálja ki a kortárs irodalom, de azért úgy gondolom, hogy rejt egy izgalmat magában, hogy ezt mi felfedezhetjük” – kezdte a beszélgetést Kázsmér Veronika, a Fókusz Könyváruház boltigazgatója a Pátriából.

E-book vagy papíralapú könyv?

„Nehezen tudjuk fölvenni a versenyt az elektronikus könyvekkel, minden ellenünk szól” – folytatta. „Ámde most éppen vegyesen könyv- és hársillat tölti be a teret itt a raktárban, és egy jó könyv élvezete már ezzel elkezdődik. Aztán meg lehet fogni, kinyitni, megszagolni, egyszóval gusztálni kell és utána érdemes hozzányúlni és úgy olvasni. A kényelmi szempontok ellenére sokan járnak még most is könyvesboltba. Akik úgy nevelődtek, hogy ez fontos számukra, biztos nem fogják ezt feladni. Bár rengeteg területen lehetne még több cinkosunk. Például a pedagógusok sokat tehetnének azért, hogy többet olvassanak a gyerekek, ha a családban már nem szokás” – fejtette ki végezetül a bolt­igazgató.

A Kazinczy utcai Alexandra könyváruházban a legkülönfélébb témákban vásárolhatnak az olvasók, amiről Drotár Éva boltvezetőt kérdeztük.

„Nyilván a bestsellerek és a szórakoztató irodalom, ami mindig vitte a prímet. Az éppen aktuális politikai témák is érdekesek, hogy ki rántja le a leplet egy-egy titokról. A reklámnak szintén nagy hatása van és azokat a történeteket, amikből film készült, sokkal könnyebb eladni. Összességében azt látom, hogy többet olvasnak ma a fiatalok, mint a felnőttek. Például amikor régen nyaralni mentünk, akkor az én időmben még könyvvel feküdtünk ki a napra, most pedig már okostelefonnal” – mesélte szomorúan.

Értesüléseink szerint létezik egy protokoll, hogy milyen könyveket küldenek vissza a kiadónak.

„Akkor tudjuk megítélni, hogy mit mondhatunk egy kevésbé eladható termék esetében, hogyha kérdeznek a vásárlók és kérik, hogy ajánljunk valamit. Egyelőre vannak itt több évre visszamenőleg könyvek, mi ameddig csak lehet, nem küldjük vissza a kiadónak. Barna bácsi, akitől én tanultam a Bükk Könyváruházban (sajnos már nincs közöttünk), mindig azt mondta, hogy valójában minden könyvet azért nyomtattak ki, hogy annak gazdája legyen, és egyszer eljön a vevője” – mondta búcsúzóul Drotár Éva.

