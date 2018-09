Változó a termésátlag megyénkben

A magyar gazdákat nem érintette olyan súlyosan az idei aszály, mint nyugat-európai társaikat, ugyanakkor a kormány komplex öntözési program bevezetésével szeretné elejét venni a hasonló problémáknak – közölte az Agrárminisztérium. A napokban megjelent kormányhatározat 2020 és 2030 között évente legfeljebb 17 milliárd forint fejlesztési forrást rendel a célok megvalósítására – mondta Feldman Zsolt államtitkár. Beszámolt arról, hogy az idei nyári aratás fennakadások nélkül zajlott le Magyarországon, holott Európa más részein a rendkívül forró és száraz időjárás miatt jelentősen csökkent a termés és nehézkes volt az aratás.

Nagy a szórás

A nemzetközi és hazai piacokon már most látható, hogy a terméskiesések jelentősen megemelik a magyar gabona iránti külpiaci keresletet. Megyénkben a napraforgó 70-80 százalékát learatták már, a kukoricánál még nem ilyen jó a helyzet, így ott pontos eredményeket sem látni még.

A napraforgónál is nagyon változó a termésátlag, hektáronként kettő tonnánál indul, és akár négy tonna is lehet bizonyos területeken. A különbségek nagyban függenek az adott terület mikro­klímájától és az alkalmazott agrotechnológiától is, mondta lapunknak Taskó József.

– Sajnos a felvásárlási ár elég szomorúnak mondható, nyolcezer és nyolcezer-ötszáz forint körül mozog mázsája – jegyzi meg a megyei elnök.

A kukorica kapcsán egy ötven­hektáros betakarítás tapasztalatait osztotta meg velünk, eszerint 80 mázsa körüli a termésátlag hektáronként, egyelőre pedig szárításra sem volt szükség, mert 11-12 százalék körül mozog a víztartalom. Több helyen kivárnak még az aratásával, hogy megfelelő nedvességtartalma legyen és ne kelljen szárítani. A repcét már nagyrészt elültették mindenhol, a legtöbb helyen már a kelésen is túl vannak, azonban a száraz időjárás miatt nem sikerült túl jól az eddigi őszi vetés.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA