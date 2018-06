Valószínűleg nem Robi mackó sétafikál Miskolc környékén

Mint arról korábban beszámoltunk, a népszerű közösségi portálon jelent meg egy videó, melyben 3-as főút felújítás alatt lévő szakaszán sétál a – vélhetően – szombaton még Sajókeresztúron és Szirmabesenyő környékén randalírozó mackó.

A videót készítő srác párját, Brigittát vasárnap délelőtt értük el, aki azt mondta, még most sem hiszik el teljesen azt, amit reggel láttak.

– A Székesfehérvár Rallye-n vagyunk jelenleg, azért is indultunk olyan korán, hogy időben ideérjünk. Éppen a Sajó-hídon haladtunk át, amikor megpillantottuk a medvét, a videón is hallható mennyire megdöbbentünk a látottakon. Úgy gondolom, manapság azért senki nem lát napi szinten macikat, legfeljebb állatkertekben tudjuk őket megnézni – mondta Brigitta, aki hozzátette, reggel óta nagyon sok ismerősük érdeklődött, hogy jól vannak-e, illetve kérte őket, hogy meséljék el, mi történt pontosan.

A fiatal társaság videóját egyébként vasárnap délelőttig több mint kétszázan lájkolták, és négyötszáznál is többen osztották meg, de, mint mondták, ezt ők egyáltalán nem bánják.

Vélhetően nem Robi

Közben közleményt adott ki a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is, melyben azt írják ők is megerősítik a tényeket: június 17-én hajnalban egy medve sétált a négysávos úton, amiről telefonos felvétel is készült.

Mint írják, a lakosság és a medve biztonsága érdekében a Bükki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai tegnaptól folyamatosan kint vannak a területen és figyelemmel kísérik a Sajó mentét, viszont arra kérik a lakosságot, ha medvét látnak, jelezzék a természetvédelmi őrszolgálat +36 30 861-3808 ügyeleti telefonszámán.

Az elmúlt nap után úgy tűnik, hogy a Miskolc környékén lévő medve nem azonos a néhány nappal ezelőtt elengedett medvével, éjszaka a járőröző természetvédelmi őrök ugyanis Szirmabesenyő határában több helyen látták a medve kisbocsát is.

ÉM-TÁ

Videó: A József Attila úton járt a megszökött mackó! Miskolc - A miskolci József Attila utcán tűnt fel vasárnap a reggeli órákban a szombaton Sajókeresztúron látott medve. Mint megtudtuk a medvét legutóbb szombaton délután Sajókeresztúr, Sajóecseg határában látták, ezután egy időre eltűnt a szakemberek szeme elől. A jelek szerint délre vette az irá... Tovább a cikkhez

Medve Sajókeresztúron: „Elsőre el sem hittük, hogy nálunk ilyen megtörténhet” Sajókeresztúr, Szirmabesenyő - Sajókeresztúr és Szirmabesenyő polgármestere is megerősítette a környéken kószáló medvéről szóló híreket. Kollár Miklós, a sajókeresztúri polgármester érdeklődésünkre elmondta, a települési térfigyelő kamerák kezelői vették észre a medvét a monitorokon, ezt a felvét... Tovább a cikkhez

A Sajó parton kóborol a barnamedve Sajóecseg, Sajókeresztúr - Bár több helyen is látták, egy ideje eltűnt a mindenkit izgalomban tartó barnamedve. Mint megtudtuk, az első észlelés nem sokkal reggel 5 óra után volt, amikor is egy autós látta Sajóecsegnél. Ezt követte a reggeli Sajókeresztúron, ahol fotók és videók is készültek az á... Tovább a cikkhez

Videó: Besétált a maci a borsodi faluba Sajókeresztúr - Nem kicsit lepődtek meg azok, akik egy az utcán bandukoló medvével találták magukat szemközt szombaton reggel. Szombaton reggel egy barnamedvét szúrtak ki a sajókeresztúriak a település egyik utcájában, amint békésen nézelődött, hogy merre is tovább. A felbolydulásra aztán nyakába... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA