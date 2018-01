Valódi közösségi térré változik a Tiszai pályaudvar Miskolcon

Szeptemberben számoltunk be róla, hogy a Tiszai pályaudvar három peronja közül a második felújítása is elkészült és a harmadikat is tervbe vették, így hamarosan az egész pályaudvaron kulturált körülmények között várakozhatnak az utasok, illetve szállhatnak vonatra. Akkor arról is írtunk, hogy az 1901-ben épült fogadóépület 2003-ban újult meg teljeskörűen, kívül-belül.

Folyik a munka

Akik viszont az elmúlt hónapokban jártak a pályaudvaron, azok láthatták, hogy a főépületen is dolgoznak. Jelesül teljesen felújították és automatizálták a központi csarnok bejárati kapuit, illetve teljes belső felújításon és átalakításon esik át az egykori restinek helyet adó épületrész.

Mint a Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatásából megtudtuk, egészen más funkciót kap a korábbi étterem.

Minél több szolgáltatást

„A Miskolc-Tiszai pályaudvaron a volt restihelyiségben kormányablakot alakítanak ki az »Állomásfejlesztési és Integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok)« elnevezésű projekt keretében. A műszaki átadás a tervek szerint januárban megtörténik. A kormány­ablak a bérleti szerződés megkötése és a szükséges infrastruktúra kiépítése után áll majd az utasok és helybéliek rendelkezésére. Az állomás- és ügyfélszolgálat-fejlesztéssel a vasúttársaság célja, hogy az egyre bővülő kínálat és a színvonal emelése révén a vasútállomások valódi közösségi térré váljanak, s hogy az utasok minél több szolgáltatást egy helyen tudjanak igénybe venni” – tájékoztatta lapunkat a vasúttársaság.

Emellett a mozgáskorlátozottak könnyebb közlekedése érdekében az utascsarnok bejárati ajtaját mozgásérzékelővel automatikus működésűre alakítják át – tették hozzá.

