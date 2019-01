Vallják: minden gyerek egyenlő

– Mi azt valljuk, hogy minden gyerek egyenlő, tehát minden gyereknek ugyanazok a jogok és esélyek járnak. Azon az igazságtalanságon szeretnénk változtatni, hogy a városi, jobb módú családok gyermekei sokkal több lehetőséget kapnak az élettől, mint azok, akik például egy abaúji vagy borsodi, kicsinyke faluban látják meg a napvilágot. Az önkénteseink azért dolgoznak, azért áldozzák fel szabadidejüket, ezért vetik be minden tudásukat, hogy a hátrányos helyzetben élő gyerekeknek lefaragjanak valamit abból, amiről nem tehetnek – fogalmazott Benkő Fruzsina, az InDaHause Hungary Egyesület elnöke.

A főleg budapesti szociális munkásokból és önkéntesekből álló csapat 2014-ben kezdte el a munkát Perén, majd Hernádszentandrásra tették át a székhelyüket. Itt nagy fába vágták a fejszéjüket, építkezésbe kezdtek. Szeretnének ugyanis egy önkéntes- és gyerekközpontot létrehozni, hogy elég helyük legyen a foglalkozások megtartására, és ahol az önkéntesek megszállhatnának, amikor több napra érkeznek a gyerekekhez.

Egymillió forint

Az építkezésen nagyot lendíthet, hogy a közelmúltban „óriási gazdagság” zúdult az egyesületre, amely egyébként adományokból végzi a munkáját. A Szinvavölgyi Néptáncműhely a Fölszállott a páva – A Döntők Döntőjében kapott nyereményét kiegészítette, és felajánlotta az InDaHause-nak. Összesen egymillió forintról van szó, ami hatalmas segítséget nyújt a ház befejezéséhez.

– Azonban nem csupán a pénz jelenti a „gazdagságot” számunkra – jegyezte meg Fruzsina. – Óriási dolog, hogy ha csak egy kis bejátszás erejéig is, de bekerültünk a Páva műsorába. A gyerekek és a szülők rendkívül büszkék voltak erre. De a Youtube-ra is felkerült rólunk egy jó minőségű kisfilm, amit szintén rengetegen láttak. Nagy öröm az is, hogy a Szinvavölgyi táncosaival egyre szorosabb a kapcsolatunk, hiszen ez a gyerekek érdeke – sorolja Fruzsina. Majd elmeséli, honnan a jó kapcsolat a néptáncműhellyel. A csoport egyik tagja, Csaba Viki ugyanis az egyesület önkéntese. Ő aztán más táncosokat is odavonzott az egyesülethez. Bár elsősorban a gyerekek alapkészségeinek a fejlesztésében segédkeznek, de volt már olyan alkalom, amikor táncot tanítottak nekik. A matematika, a szövegértés, az angol és a korai fejlesztés mellett adódik alkalom erre is. A nyári táborok idején például, amikor cigány táncot tanulhattak a Szinvavölgyisektől, vagy a Budapesti Fesztiválzenekar Tér-Tánc programja, amikor a társulat egy koncertjén több száz hátrányos helyzetű gyerek táncolhatott együtt más gyerekekkel. Ezt komoly felkészülési időszak előzte meg. A heti táncpróbákat akkor is Csaba Viki tartotta a gyerekeknek.

Jöhetnek a cserepek!

És hogy hogy állnak a házzal? Fruzsinától megtudtuk, májusban kezdték el az építkezést kizárólag adományokból. A költségeket alacsonyan kell tartani, így az önkéntesek saját kezükkel építik a központot. Szerencsére vannak olyan cégek, melyek nemcsak felajánlottak például téglát, tetőtéri ablakot vagy szigetelőanyagot, hanem segítettek azok beépítésében is, tehát a szaktudásukat is hozták. Daragó Gábor pedig, az egyik Szinvavölgyi táncos nemcsak kiegészítette a néptánc­csoport 500 ezer forintos nyereményét ugyanannyival, de építőanyagokkal is segített.

A ház már szerkezetkész. Állnak a falak, beépítették az ablakokat, fent vannak a szarufák, a tetőszigetelés és a lécek egy része. A cserepezés és a belső munkák vannak hátra. Az egyesület megvásárolt egy régi vályogházat, ehhez építi hozzá a 200 négyzetméter alapterületű épületet. A földszinten folynak majd a különböző foglalkozások, az emeleten pedig az önkéntesek szálláshelyét alakítják ki. Egyelőre a hernádszentandrási önkormányzat biztosít helyiséget számukra, sorolta Benkő Fruzsina.

Hegyi Erika

Kell egy biztos hely

Az InDaHause programja mára akkorára nőtt, hogy 140 önkéntes foglalkozik több mint 100 gyerekkel. A gyerekek Peréről, Hernádszentandrásról, Ináncsról és Hernádbűdről érkeznek a hétvégi foglalkozásokra.

– Mivel a kezdeményezésünk ekkora programmá vált, és célunk, hogy a gyerekek életére pozitív hatással legyünk, szükséges egy saját, stabil hely, ami a kiszámíthatóságot biztosítja – fogalmazott Benkő Fruzsina.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA