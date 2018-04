Választás 2018 – Vályi Zsolt: „Négyévente alakítsuk együtt az ország dolgait!”

Vályi Zsolt jelenleg a többek között RádióM műsorvezetője, de hangjával több mint húsz éve rendszeresen találkozhatunk különböző helyi rádiókban. Dolgozott a Cityben, a Gagában, a Goldban, de volt műsora a Danubiusban és televíziózik is folyamatosan, többek között Kazincbarcikán is.

Vályi érdeklődésünkre úgy fogalmazott: fontos, hogy mindenki éljen a demokrácia adta lehetőségekkel.

– Én az 1994-es választásokon voksoltam először 20 évesen, azóta is minden alkalommal az urnák elé járulok. Szerintem nagyon lényeges, hogy négyévente alakítsuk mi is az ország dolgait és persze saját életünket. Természetesen idén is elmegyek szavazni és erre biztatom az olvasókat is – zárta a műsorvezető.

ÉM-TÁ

Választás 2018 – Események percről percre a Borsod Online-on Borsod-Abaúj-Zemplén – Április 8-án, vasárnap országgyűlési választást tartanak Magyarországon. A választás egyfordulós, és sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Az eseményekről élőben számolunk be a Borsod Online-on. [liveticker name="valasztas-2018-elo-tudositas-a-borsod-online-on... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA