Választás 2018 – Új választást követel a Jobbik Miskolcon

„Kiderült, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es számú választókerületben az Országos Egyéni Választókerületi Bizottság a törvényi határidőn túl, április 15-én állapította meg a szavazás végeredményét, mely szerint a Fidesz jelöltje 127 szavazattal nyert a jobbikos Jakab Péter előtt” – fogalmazott közleményében a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

A Jobbik álláspontja szerint mindez azt jelenti, hogy az 1-es választókerületben nem sikerült a szavazást a törvényeknek megfelelően lebonyolítani, ezért hétfőn a párt kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál a választás megismétlését.

Jakab Péter érdeklődésünkre azt mondta, hogy a végsőkig elmennek igazuk bizonyítása érdekében, azaz, ha a választási bizottság elutasítja kezdeményezésüket, a bírósághoz fordulnak.

Megkerestük Csöbör Katalint, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, akit – mint a legtöbb szavazatot szerzőt – győztesnek hirdettek ki az 1-es választókerületben.

Mint mondta, elszomorító, hogy egy magát komoly politikai tényezőnek tekintő párt és annak szóvivője képtelen arra, hogy elfogadja a választók demokratikusan kinyilvánított akaratát.

„Megvédjük az embereket”

„A Jobbik és Jakab Péter csak így akarja elterelni a figyelmet arról, hogy a Jobbik valódi vezetés nélkül maradt és a magyar politikai élet elszabadult hajóágyújává vált. Ezzel szemben a Fidesz és én is határozottan megvédjük a magyar embereket korunk legnagyobb veszélyétől, a migrációtól, amellyel szemben a Jobbik egyébként tehetetlen. Ezt értették meg a választók is, amikor április 8-án megtiszteltek bizalmukkal, amiért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet” – fogalmazott Csöbör Katalin.

ÉM-SZB

