Választás 2018 – Tállai András: Húsz éven át a megyéért

A 7. számú egyéni országgyűlési választókerületben (Mezőkövesd) Tállai András, a Fidesz-KDNP jelöltje szerzett mandátumot:

– Azt vártam, hogy meg fogom nyerni a körzetemet, hiszen az elmúlt húsz évben, közelebbről pedig az elmúlt ciklusban is nagyon sokat dolgoztam azért, hogy megszolgáljam az itt élők bizalmát – mondta lapunknak vasárnap éjszaka. – Győzelmem aránya mindig annak függvénye, hogy amelyik párt színeiben politizál az ember, milyen a megítélése. Kormánypártiként a kampány során nyilván több kritikát kap a jelölt és maga a kormány is, de ez természetes. Nagyon jólesik az emberek bizalma, és ezt a bizalmat szeretném a jövőben is megszolgálni.

ÉM-KT

Választás 2018 – Események percről percre a Borsod Online-on Borsod-Abaúj-Zemplén – Április 8-án, vasárnap országgyűlési választást tartanak Magyarországon. A választás egyfordulós, és sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Az eseményekről élőben számolunk be a Borsod Online-on. [liveticker name="valasztas-2018-elo-tudositas-a-borsod-online-on... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA