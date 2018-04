Választás 2018 – Szurkoltak és szavaztak Ózdon

Gazdagék vasárnapja mozgalmasan telt Ózdon. A család két fiúgyermeke kézilabdázik. A nagyobbik korán reggel Hajdúnánásra utazott egy U14-es tornára, a kisebb pedig hazai körülmények között, az U9-es eseményen volt érdekelt. A szülők elkészítették a srácokat, a kicsinek a helyszínen szurkoltak, de a mérkőzések között arra is szakítottak időt, hogy eleget tegyenek állampolgári kötelezettségüknek. Délelőtt adták le a szavazatukat a Sajóvárkonyi Általános Iskolában.

– Lényegesnek tartom, hogy éljünk a demokratikus jogainkkal – fogalmazott Gazdag László. – Biztos, hogy valamennyit az én szavazaton is számít, ha nem így gondolkodnánk, akkor nem lenne értelme ennek a rendszernek. Aki elmegy szavazni, annak a későbbi kritizálásra is nagyobb alapja van. Tősgyökeres ózdiként nagyon szeretném, ha végre tényleg fejlődő pályára állna a város, ne csak szó legyen róla. Az elmúlt években ez nem történt meg, vagy ha mégis, abból az átlagember nagyon keveset érzett. Bízom benne, hogy ebből a szempontból változni fog a helyzet. Az én szavazatomon ez nem fog múlni.

A jövő szempontjából

Gazdagné Barna Andrea már a gyermekeire gondolt, mint mondta: nem szeretné, ha a fiúk más városban járnának iskolába, ezért lényeges, hogy Ózd fejlődjön, a jelenleginél élhetőbb város váljon belőle.

– Szeretjük ezt a települést, ezért féltjük is – tette hozzá Gazdagné Barna Andrea. – A fiúk jól tanulnak, szeretnek kézilabdázni, mi pedig a vállalkozást továbbra is itt szeretnénk működtetni. Ehhez arra van szükség, hogy javuljon az emberek életminősége, a mostaninál jobban működjön a gazdaság. A jövőnkről döntöttünk ezen a napon, ezért természetesen én is rászántam magam a voksolásra. Remélem, hogy jó helyre tettem a két ikszet.

ÉM-ME

