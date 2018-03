Választás 2018 – „Soros emberei lebuktak”

„Soros emberei most egyszerre több fronton is lebuktak” – így reagált szerdán a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Migration Aid nyilatkozatára.

„Szánalmas magyarázkodás”

A szervezet szerda délelőtt sajtótájékoztatón reagált az utóbbi napokban a Magyar Időkben megjelent, a szervezetről szóló cikkekre. A hvg.hu tudósítása szerint a szervezet képviselői – köztük a cikkben is megnevezett Siewert András, a Migration Aid Alapítvány alelnöke – azt mondták: hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik „mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek”. Siewert András szerint a Fidesz által beépített „oknyomozó újságírók” próbálták őket lejáratni. A sajtótájékoztatón a civil szervezet kitért arra is, titkosszolgálati hátteret sejtenek a háttérben. Azt is mondták: bejelentést tettek a hatóságokhoz.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: amit a Migration Aid képviselője előadott, „szánalmas magyarázkodás” volt. Továbbra sem kaptak választ arra, hogy építenek-e illegális adatbázist a tranzitzónában, és ha igen, akkor milyen céllal – írták. „A Migration Aid egy Soros által kitartott szervezet, melynek célja a bevándorlás szervezése” – emelte ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít a tranzitzónákban történt adatgyűjtések ügyében – közölte a hatóság elnöke szerdán. Péterfalvi Attila elmondta: a tranzitzóna Magyarország területén van, így az ottani adatkezelésekre is vonatkozik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény.

A Fidesz-KDNP Izrael budapesti nagykövetének Yossi Amraninak a közbenjárását kéri, hogy a kormány megkaphassa a The Jerusalem Posttól a „Soros-hálózatot leleplező” hangfelvételt.

– MTI –

