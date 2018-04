Választás 2018 – Sallai: nem vertem meg Hadházyt

Az Origo azt írta, hogy Sallai R. Benedek “kiütötte” Hadházy Ákost, aki feljelentést tett. A hírportálnak Sallai R. Benedek SMS-ben csak annyit reagált, hogy nem tett ilyet. Az Indexnek több szemtanú megerősített az összetűzést, “de hozzátették, hogy azért nem arról van szó, hogy a két politikus összeverekedett volna”. Hadházy Ákos a hírportálnak azt mondta, hogy éppen ő beszélt, amikor Sallai R. Benedek hirtelen nekirontott, meg akarta ütni, de többen lefogták, de még így is sikerült a székével együtt fellöknie őt. A hvg.hu szerint Hadházy Ákos agyrázkódást szenvedett, a mentőket és a rendőröket is a helyszínre hívták. A portálnak a társelnök csak annyit mondott, hogy “Sallai Róbert Benedek ma méltatlanul viselkedett, egyéb értesülését nem cáfolom és nem is erősítem meg”.

Az MTI-nek a párt csak egy rövid közleményt küldött, amely szerint “az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja. Ezért a mai napon történt eseményeket követően azonnal megkezdődött a párton kívüli jogi és a párton belüli fegyelmi eljárás Sallai R. Benedekkel szemben.”

Sallai R. Benedek Facebook-oldalán délután azt írta: szombaton az LMP-nél fegyelmi eljárások zajlottak, amiből az egyik érintett Hadházy Ákos volt. “Első fokon akár kizárhatták volna az LMP-ből. Ezt megelőzvén a ‘hattyú halála’ színdarab előadása praktikusabbnak tűnt számára, ezért ezt a megoldást választotta” – írta.

Úgy folytatta: “bocsánatot kérek tőle, amiért olyan riasztóan közeledhettem felé, hogy megérte magát ledobni a földre. Lehet, hogy meglöktem a székét. De, hogy erőt nem fejtettem ki, az bizonyos, és hogy nem ütöttem meg, az is bizonyos – és hazug, aki mást állít, de volt ott vagy hat tanú.” Sallai R. Benedek a posztban kifogásolta, hogy Hadházy Ákos “egy hete járja azzal a médiát, hogy Schiffer András és jómagam hogy járultunk hozzá a Fidesz 2/3-os győzelméhez. Tegnap tovább ment, már azt sejtette: lefizettek.” Úgy folytatta: “az aljasság és becstelenség-tűrő képességem ma elfogyott. Ki akartam menni a teremből, hogy ne kelljen hallgatnom, de sajnos tartóztattak, ekkor közeledtem felé úgy, hogy megijedhetett.”

A politikus bocsánatot kért Hadházy Ákostól, “nem ezt érdemelte, ami történt vele”. Úgy folytatta: bocsánatot kér azoktól, akik jelen voltak. Azoktól is, akiket ez felháborít, “de kérem: nyugodjanak meg, ahogy a filmekben sem halnak meg igazán az emberek, épp úgy most is csupán egy színdarabot láttak, mert nem mutatott volna jól egy kizárt tag a frakcióalakulás előtt.”

– MTI –

