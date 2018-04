Választás 2018 – Reggel nyolckor már hosszú sorok kígyóztak

A városban hagyományosan magas a részvételi hajlandóság, nem csoda, hogy reggel nyolckor már sorok kígyóznak az egyes szavazó­körökben. Párok, családok jönnek, van, aki idős hozzátartozóit viszi, hogy élni tudjon választói jogával, megint mások már köszönésükkel jelzik, hová is fognak ikszelni. Szavaznának is az emberek, de nincs mivel, a fülkéből valaki elvitte a tollat, pótolni kell, az újat pedig erősebben kikötni. És ez így megy egész nap a többi szavazókörben is, mint megtudtuk, jó sok darabbal készültek, mert valakinek mindig megtetszik és hazaviszi az íróeszközt. Akad persze, aki nem bízik az ott lévőben, mondja is, hozott sajátot. A sorban állók között megy a diskurzus arról is, ikszet vagy keresztet tegyenek a rubrikába, ki hogy szokta.

Születés- és szavazónap

Délelőtt a Matyó Néptáncegyüttes népviseletbe öltözött négy táncosával látogatunk meg két szavazókört, az utcán meg is állítják őket, a több évtizedes, díszes surcok tetszenek a turistáknak, fényképezkednek is a matyókkal. A táncosok elmondják, ők mindig élnek választói jogukkal, állampolgári kötelességüknek tekintik, és lehetőségnek is, hogy kifejezhessék véleményüket. Egyikük nagyon örült, hogy pont a születésnapján öltözhetett be és szerepelhet.

Ünnepi az alkalom, s ünnepi az öltözék is. Az egyik szavazókörben gyorsan végzünk, átmegyünk a másikba, pont akkor, amikor az előtte gyér forgalom hirtelen megélénkül. Idős nagymama és nagypapa is érkezik, pihennek egyet, mielőtt nekivágnak a három lépcsőfoknak. Sor van, tízen is várnak, hogy aláírhassanak, majd szavazhassanak, a teremben nincs is elég hely, hogy mindenki ikszeljen, így az együtt érkezett párok egyszerre vonulnak a fülkékbe, négyen osztoznak a szűk helyen.

Délután is sétáló, bicikliző emberekkel telik meg a főutca, pedig már nincs is mise, de a voksolást sokan összekötik egy fagyizással a kellemes melegben.

Jó forgalom

Jó forgalmuk lehet a fagyizóknak, mert sürgés-forgás van a szavazóhelyiségekben, az urnákba már alig férnek a szokásostól jóval vastagabb szavazási csomagok. Délután háromkor már hatvanszázalékos volt a részvétel, s a szavazatszámlálók bíznak abban, lesznek többen is. Az esti munkára mindenesetre jelentős mennyiségű kávéval készültek.

ÉM-TB

