Választás 2018 – Mindenki élhetett a szavazati jogával

Vasárnap reggel hattól egészen este hét óráig várták a szavazókörökben a választókat. Akadtak olyanok is, akik reggeltől estig dolgoznak, ennek ellenére nem eshettek el attól a lehetőségtől, hogy éljenek alkotmányos jogukkal. A miskolci közlekedési vállalat buszvezetői 8-9 órás műszakot húznak le vasárnaponként, így munka előtt vagy után belefér a voksolás.

Átjelentkezés

Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központnál dolgozó sofőrök kiállási időben tudnak szavazni, mikor a járat lakhelyüket érinti. Azok, akik Miskolctól Szegedig és vissza is vezetnek vasárnap, hajnali fél hatkor indultak és menetrend szerint este nyolc óra után érnek vissza a borsodi megyeszékhelyre. Ők előre jelezhették, hogy Szegeden kívánják leadni a voksukat ilyen esetben indokolt az átjelentkezés.

– Reggel hattól este hatig tart a munkaidőm, így este az utolsó fél órában fogok az urnához érkezni- mondta el érdeklődésünkre Henriett, aki a megyei kórházban ápolóként dolgozik. A rendőrség is biztosítja a szolgálatban lévő állomány tagjainak a lehetőséget és a mentőket is támogatja ebben a munkaadójuk.

Rugalmas műszakváltás

– Az Országos Mentőszolgálat minden dolgozó számára lehetővé teszi, hogy élhessen az Alaptörvényben rögzített választói jogával, ezért a mentőszervezeti vezetők intézkedtek a szükség szerinti munkaidő-, illetve, beosztás-módosítások végrehajtásáról- hangsúlyozta, Győrfi Pál, kommunikációs és pr vezető. A tűzoltók 24 órában teljesítenek szolgálatot, ők csúsztatott szolgálatváltással oldották meg a helyzetet. Volt, aki fél órával, míg más akár egy órás csúszással vette fel a munkát, rugalmasan kezelték a váltás időpontját, így munka előtt szavazhattak a vasárnapra beosztott tűzoltók. A közszféra mellett a multinacionális cégeknek és a hétvégén is termelést folytató üzemeknek is biztosítani kell ezt a lehetőséget dolgozóiknak. Vasárnap az üzletek zöme rövidebb ideig van nyitva, a sörgyárban 8-9 órás műszakok jellemzőek ilyenkor, de az ott dolgozó forrásunk szerint, aki akar szavazni az gond nélkül megoldja, akkor is, ha dupla műszakban teljesít.

ÉM-JA

Választás 2018 – Események percről percre a Borsod Online-on Borsod-Abaúj-Zemplén – Április 8-án, vasárnap országgyűlési választást tartanak Magyarországon. A választás egyfordulós, és sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Az eseményekről élőben számolunk be a Borsod Online-on. [liveticker name="valasztas-2018-elo-tudositas-a-borsod-online-on... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA