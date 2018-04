Választás 2018 – „Ellenzékváltó választáson vagyunk túl”

Kétharmados többséget szerzett a Fidesz-KDNP a vasárnapi választáson. Vajon minek köszönhető a fölényes győzelem? Az okokat kerestük politikai elemzők segítségével.

Ez volt a fő kérdés

– A választópolgárok többsége számára a migráció volt a választás fő kérdése, és ebben a kérdésben jobban bíztak Orbán Viktorban, mint az ellenzékben – jelezte elöljáróban Kiszelly Zoltán politológus, úgy folytatva –, a 2016-os októberi népszavazás is ezt mutatta. Akkor 3,3 millióan voksoltak a bevándorlás ellen, ami egymillióval több, mint a Fidesz szavazótábora. Tehát a győztes pártnak bőven volt még tartaléka a migráció kérdésében. Ezzel szemben az ellenzék témái, mint a korrupció, az oktatás és az egészségügy, nem voltak elég vonzóak, elég mozgósítóak. A migráció ügye főleg a vidéki kistelepüléseken és városokban élő szavazókat, és a Nyugat-Magyarországiakat érte el – világított rá a politológus. Az ellenzékkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „ők viszont nem végezték el a házi feladatukat. Ahogy 2014-ben is kaotikus összefogást láthattunk tőlük, most ugyanezt tapasztaltuk.

Nem volt előválasztás például, nem történt meg az összefogás, egymás rovására próbáltak erősödni, a szavazók azonban ezt nem díjazták.

– A Jobbik pedig hiteltelenné vált. Egy oligarcha puttonyába került, és olyan párt, ami láthatólag rengeteg pénzt költött a kampányra. Mindenáron győzni akart, ezért az elveit is föladta – tette hozzá Kiszelly Zoltán.

Narancsvidék

Fekete Sándor politológus (Miskolci Egyetem) véleménye szerint a magas részvételi arány nem ártott, sőt, segített a Fidesznek, amely egyértelműen jelzi a párt rendkívül sikeres mozgósító tevékenységét.

– A vidéki Magyarországon – ma már kijelenthető: narancsvidéken – nagy valószínűséggel voltak olyanok, akik életükben először szavaztak a pártra. A budapesti választókerületek harmadát is sikerült megszereznie a kormánypártnak, ami a korábbi választásokhoz képest szintén jó eredmény. A migrációs téma sulykolása – a négy évvel ezelőtti rezsicsökkentés után – nyerő taktikának bizonyult – hangsúlyozta, majd rámutatott: már a választások előtt is sejthető volt, ami vasárnap este egyértelművé vált: széles koordináció nélkül az ellenzék esélytelen ebben a választási szisztémában. A kétharmad könnyen megakadályozható lett volna például az LMP budapesti visszalépéseivel, de több esetben a Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum „eltűnése” is elegendőnek látszik ehhez. Miskolc példája ugyanakkor plasztikusan szemlélteti, hogy a Jobbik külön utas politikája szintén csődöt mondott, de számos egyéb vidéki színtér is jól példázza mindezt. Kijelenthetjük: ellenzékváltó választáson vagyunk túl, s 2022-re csak egy alulról építkező, mozgalmi jellegű – talán még nem is létező – politikai formációnak lehet kihívói esélye – fogalmazott Fekete Sándor.

A nagy meglepetés

Juhász Attila a Political Capital szakmai vezetője arról beszélt lapunknak: a választás legnagyobb meglepetése az volt, hogy a viszonylag magas részvétel a várakozásokkal szemben csak Budapesten erősítette az ellenzéket, vidéken viszont a Fideszt. Ebből adódott a többlet, körülbelül 300 ezer szavazat. Ennyivel lett több most a Fidesznek a 2014-es eredményhez képest. Az ellenzéknél pedig azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanott maradtak, ahol 2014-ben. A Jobbik sem változott jelentően 2014-hez képest, a baloldali ellenzék pedig gyakorlatilag ugyanazt a tortát szeletelte, mint a korábbi választáson.

Mozgósító erejű téma

Az okokat keresve Juhász ­Attila rámutatott:

– A Fidesz a migrációtól való félelmekre építő kampánya volt az, ami a kistelepüléseken és kisvárosokban mozgósította az új szavazókat. Gyakorlatilag ez teljesen meghatározta a választási eredményt. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon a Jobbik vidéken nem tudta hozni azt az eredményt, amit saját magától is elvárt. Annak ellenére sem, hogy a kampányban viszonylag jól láthatóan volt jelen. A baloldalnak pedig igazából nem volt üzenete azonkívül, hogy az egymással való rivalizálással, valamint az együttműködési válsággal és visszaléptetésekkel foglalkoztak, ami nyilván nem jelenthetett alternatívát az ellenzéki szavazók számára.

– Hegyi Erika –

