Választás 2018 – Az LMP az NVB-hez fordul a kormány plakátjai miatt

A politikus ismertette: soron kívüli eljárást követelve azt akarják elérni, hogy távolítsák el a kormány embertömeget és Stop táblát ábrázoló plakátjait. Szerinte már az is a választás tisztaságának problémáira utal, hogy a kormány választási plakátjairól lehet beszélni.

Rámutatott: ugyanazon a napon, szinte ugyanazzal az üzenettel jelentek meg a Fidesz és a kormány plakátjai, utóbbival pedig a kabinet tiltott kampányfinanszírozást hajtott végre a nagyobbik kormánypárt javára.

A kormány kizárólag tájékoztató kampányt folytathat – szögezte le Szél Bernadett.

A társelnök kérdésre elmondta: a többi között a kiutasított orosz diplomata miatt is kérte az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának összehívását, mert tudni szeretné, tervez-e még hasonló lépést a kormány, és milyen indokkal léptek fel így az érintettel szemben. Szél Bernadett elfogadhatatlannak nevezte, ha a fideszes képviselők a távolmaradásukkal megakadályozzák a testület munkáját.

A társelnök kérdésre arról is beszámolt, hogy az LMP etikai vizsgálatot indított Barta János korábbi XIV. kerületi jelöltjük ellen, miután elismerte: a Fidesz is gyűjtött számára ajánlásokat. Megerősítette: a politikus már nem a jelöltjük és párttagságát is felfüggesztették.

Közölte: az LMP-nél alap, hogy ha valaki bármilyen jogellenes tevékenységet észlel, feljelentést kell tennie. Ha ezt nem teszi meg, bűnrészessé válik. A Fidesz egy következmények nélküli országot akar létrehozni, az LMP azonban nem – hangsúlyozta. Az LMP nem eladó – szögezte le.

– MTI –

