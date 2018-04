Választás 2018 – Aranyosi Péter: idén el tudtam menni szavazni!

A miskolci gyökereire büszke, stand up estjeit gyakran itteni történeteire építő Aranyosi Péter a városban tartózkodott a hétvégén, és – mint megtudtuk – el is ment szavazni.

– Én a mai napig Miskolcra vagyok bejelentve, ezért ha szavazok itthon teszem. Így történt ez most is – mondta a Karinthy-gyűrűs humorista, aki elmondta azt is, először éppen a rendszerváltozási első szabad választáson voksolt.

Utána viszont többször is kimaradt, más-más okokból.

– Éppen 1990-ben lettem 18 éves, ekkor éltem is a jogommal és szavaztam. Utána viszont olyan sokszor nem. Volt, hogy nem tartottam fontosnak, amikor meg igen, akkor okmányt nem vittem magammal, egyszerűen elfeledkeztem róla. És persze volt olyan is, hogy nem tudtam hazamenni Miskolcra, mert fellépésem volt – árulta el.

A stand up-os végül hozzátette: fontosnak tartja a szavazásokat, mert ilyen ilyenkor egy kicsit a nép irányíthatja az ország sorsát, másrészről viszont illúziói nincsenek, “nem gondolja, hogy ezzel érdemben változhat bármi”.

ÉM-TÁ

